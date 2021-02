Digitale Events von FLOW und HYGGE gehen nach großem Erfolg des KREATIVTAG ZUHAUSE in Serie: Im März starten vier interaktive Kreativworkshops für Zuhause (FOTO)

Hamburg/ Münster (ots) - Ende November feierte der digitale KREATIVTAG ZUHAUSE der Marken aus der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) eine erfolgreiche Premiere mit über 340 Teilnehmer*innen. Aufgrund der positiven Resonanz bieten die FLOW- und HYGGE-Redaktionen gleich vier neue Live-Events voller Kreativität und Achtsamkeit für insgesamt 600 Teilnehmer*innen an.

Im März ist Zeit für neue Inspiration und Schluss mit dem Winterblues im Homeoffice und auf dem Sofa. Um sich etwas Gutes zu tun, neue Energie zu sammeln und den Horizont zu erweitern, erklären die Redaktionen den März zum Kreativmonat. Vier digitale Angebote bieten inspirierende und kreative Momente für Zuhause. Bei den kreativZEIT-Events nehmen je 150 Teilnehmer*innen per Live-Stream an dreistündigen Live-Workshops zu den Trendtechniken "Bullet Journaling", "Handlettering", "Makramee" und "Punch Needle" teil. Gemeinsam mit den Redaktionen kann nach Lust und Laune ausprobiert und Neues entdeckt werden. Es werden nicht nur Gedanken, Erfahrungen und Eindrücke, sondern vor allem Kreativität und Freude am Leben miteinander geteilt. Die Ticketpreise variieren von 39,95 bis 69,95 Euro (Frühbucher-Tarife) und beinhalten pro Kreativtechnik ein hochwertiges Materialpaket, das vorab per Post an die Teilnehmer*innen versendet wird. Alle Workshops werden live von einer erfahrenen Workshop-Leiterin sowie einer FLOW- oder HYGGE-Redakteurin angeleitet.

Die kreativZEIT-Workshops im Überblick:

Donnerstag, 11. März 2021, 18.00 bis 21.00 Uhr: kreativZEIT Bullet Journaling

FLOW-Psychologin Anne Otto und Bullet Journal-Coach Kerstin Schiemenz präsentieren Methoden, wie man sein Leben achtsam und kreativ gestalten kann. In interaktiven Gedankenübungen ergründet man, was wirklich wichtig ist, und erlernt neben achtsamen Lebenstipps die Grundlagen des Bullet Journalings. Die Teilnehmenden haben für ihr persönliches Journal, zur Verfügung gestellt von Leuchtturm 1917, alles an der Hand, um das Erlernte direkt anzuwenden. Preis: 39,95 Euro (Early Bird) statt 44,95 Euro

Mittwoch, 24. März, 18.00 bis 21.00 Uhr: kreativZEIT Handlettering

Gemeinsam mit Elisabeth Langhammer von @liselettert lernen die Teilnehmenden das Handlettering. Nach Grundlagenübungen und dem Brush-Lettering ABC entsteht zum Finale des Worskhops ein Schriftzug im FLOW-Stil. Im Preis inbegriffen sind ein hochwertiges Stifte-Set von Tombow, ein Journal von Leuchtturm 1917 sowie Vorlagen und Übungsblätter für zuhause. Preis: 69,95 Euro (Early Bird) statt 79,95 Euro

Freitag, 26. März, 17.00 bis 20.00 Uhr: kreativZEIT Makramee

Hier dreht sich alles um den Urban Jungle für zuhause: Unter Anleitung von Laura Schaefer von @mach.mal.tuerkis knüpfen die Teilnehmenden Makramee-Blumenampeln im Boho-Stil und erlernen Grundlagen der Technik. Ein Experten-Team von Pflanzenprofi Compo beantwortet alle Fragen rund um die richtige Zimmerpflanzen-Pflege. Ein hochwertiges Materialpaket mit Makramee-Garn von Rico Design und ein Pflanzenpflege-Starter-Kit von Compo sind im Preis enthalten. Preis: 59,95 Euro (Early Bird) statt 69,95 Euro

Samstag, 27. März, 11.00 bis 14.00 Uhr: kreativZEIT Punch Needle

Grundlagen der Punch Needle-Technik gibt es von Rico Design-Expertin Katrin Lafrentz, um dann einen Statement-Wandschmuck zu kreieren. Im "self empowerment"-Austausch mit der FLOW-Redaktion geht es nebenbei um die kleinen Hürden und großen Freuden des Alltags. Im Kurspreis inbegriffen: Ein hochwertiges Starter-Set mit Stanznadel, Stickrahmen, Stoff und Garn von Rico Design. Preis: 69,95 Euro (Early Bird) statt 79,95 Euro

Partner der kreativZEIT-Workshops sind Rico Design, Compo, Blumen 1000 gute Gründe, Leuchtturm 1917 und Tombow sowie arsEdition.

Die Early Bird-Tickets sind bis zum 9.2.2021 erhältlich, danach gelten die regulären Preise.

Die kreativZEIT-Workshops können bestellt unter: https://www.zeitfuerschoenes.de/kreativzeit

