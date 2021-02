Neue strategische Partnerschaft: AMC Networks und Shaftesbury wollen weltweite Zielgruppe für Shaftesbury-Inhalte weiter ausbauen

New York und Toronto (ots/PRNewswire) - AMC Networks, das Unterhaltungsunternehmen hinter einigen der beliebtesten und preisgekrönten Marken für Fernsehen, Streaming und Film, und die preisgekrönte Produktionsfirma Shaftesbury haben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Durch die Investition in Shaftesbury erhält AMC Networks Zugang zu den preisgekrönten Inhalten von Shaftesbury und erweitert seine Inhalte und Entwicklungskapazitäten in Kanada. Christina Jennings, CEO und Vorsitzende von Shaftesbury, wird weiterhin an der Spitze der kreativen Arbeit des Unternehmens stehen und gemeinsam mit Scott Garvie, Executive Vice President, den täglichen Betrieb leiten. Jennings, Garvie und Shaftesbury-Vorstandsmitglied Michael Levine bleiben im Vorstand von Shaftesbury. Hinzu kommen zwei neue Direktoren von AMC Networks, Harold Gronenthal, EVP für Programmierung und Marketing für AMC Networks International, und Matt Graham, Geschäftsführer des AMC Networks-eigenen Streaming-Dienstes Acorn TV. Shaftesbury und seine Aktionäre wurden bei dieser strategischen Investition von RBC Capital Markets beraten.

Die neue Partnerschaft wird das Wachstum von Shaftesburys bestehendem und zukünftigem Inhalt in allen Genres fördern und für mehr Möglichkeiten für kanadische Schöpfer vor und hinter der Kamera sorgen. Die Partnerschaft baut auch auf den bestehenden Produktionsbeziehungen von AMC Networks und Shaftesbury auf. Shaftesbury ist das Studio hinter einigen der größten Titel auf Acorn TV, einschließlich aller 14 Staffeln von Murdoch Mysteries. Neben Acorn TV betreibt AMC Networks die Entertainment-Marken AMC, SundanceTV, BBC America sowie die schnell wachsenden Streaming-Dienste AMC+, Shudder, Sundance Now und ALLBLK.

"Diese neue Partnerschaft wird auf das umfassende Know-how von AMC Networks und Shaftesbury aufbauen, um bedeutende Wachstumschancen für die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und die Reichweite unserer Inhalte zu bieten", erklärte Christina Jennings, CEO und Vorsitzende von Shaftesbury. "Es war schon immer das Ziel von Shaftesbury, kanadische Geschichten und kreative Talente auf den internationalen Markt zu bringen - und diese Partnerschaft bringt uns dabei einen großen Schritt weiter."

"Christina hat eine erstklassige Produktionsfirma mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte und dem Ruf aufgebaut, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, die weltweit Erfolg haben", so Josh Sapan, Präsident und CEO von AMC Networks. "Shaftesbury ist ein idealer Partner für AMC Networks, da wir uns verstärkt auf Premium- und IP-Inhalte für unsere eigenen Plattformen sowie für Drittanbieter konzentrieren wollen. Darüber hinaus bietet diese Partnerschaft AMC Networks mehr Möglichkeiten zur Erweiterung unserer Produktionen in Kanada."

INFORMATIONEN ZU AMC NETWORKS

AMC Networks ist ein globales Unterhaltungsunternehmen, das für seine erfolgreichen und hochgelobten Inhalte bekannt ist. Das Markenportfolio umfasst AMC, BBC AMERICA (betrieben durch ein Joint Venture mit BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv, IFC Films und eine Reihe schnell wachsender Streaming-Dienste, darunter das AMC+ Premium-Streaming-Bundle, Acorn TV, Shudder, Sundance Now und ALLBLK (ehemals "UMC"). AMC Studios, das firmeninterne Studio-, Produktions- und Vertriebsunternehmen des Unternehmens, steht hinter preisgekrönten Serien und Franchise-Unternehmen, darunter The Walking Dead, die bestbewertete Serie seit Beginn des Kabelfernsehens. Das Unternehmen betreibt außerdem AMC Networks International, sein internationales Programmgeschäft, und die Levity Entertainment Group, den Geschäftszweig für Produktionsdienstleistungen und Comedy-Veranstaltungsorte.

INFORMATIONEN ZU SHAFTESBURY

Shaftesbury ist ein preisgekrönter Schöpfer und Produzent von Originalinhalten für Fernsehen, Film und Digitalmedien. Zu Shaftesburys aktuellen Inhalten zählen zwei Staffeln der Erfolgsserie Departure für Global/Corus Entertainment, Peacock und NBC Universal, 14 Staffeln Murdoch Mysteries für CBC, Acorn TV und UKTV, vier Staffeln des Detektivdramas Frankie Drake Mysteries für CBC und UKTV, vier Staffeln der gefeierten Horror-Serie Slasher, wobei Staffel 4 für die Veröffentlichung auf Shudder produziert wird, drei Staffeln Hudson & Rex für Citytv/Rogers Media, Dead Still für RTÉ, Acorn TV und Citytv/Rogers sowie The Sounds für CBC, Acorn TV und Sky NZ. www.shaftesbury.ca

