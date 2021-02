Gerstl: Politische Mitbewerber sollen aufhören, erfolgreichen Finanzminister Löger anzupatzen!

ÖVP-Verfassungssprecher zu "Postenschacher"-Anpatzereien des politischen Mitbewerbs: Besser vor der eigenen Türe kehren

Wien (OTS) - "Die Unschuldsvermutung gilt in Österreich für alle. Und das unabhängig von politischen Präferenzen oder der Parteizugehörigkeit", stellt ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl heute klar. Das Unterminieren des Rechtsstaates oder der Unschuldsvermutung – wie nun eben im Falle Hartwig Lögers – sei unverantwortlich und scharf abzulehnen. Denn dies führe zur Schwächung des Vertrauens in wichtige Institutionen und verunsichere die Bevölkerung in einer ohnehin schwierigen Zeit.

Gerstl weiter: "Es sind alle Parlamentsparteien gut beraten, ihre Verantwortung für Land und Leute wahrzunehmen, schließlich sind die ihnen zugehörigen Abgeordneten gewählte Volksvertreter." Wenn sich der politische Mitbewerb angesichts angeblicher "Postenschachereien" geriere, so sei dazu geraten, besser vor den eigenen Türen zu kehren. "Wer selbst fleißig umfärbt, der soll im Glashaus nicht mit Steinen werfen."

"Gerade in Zeiten der Krise sollte man nicht der Versuchung verfallen, den Preis einer billigen Schlagzeile mit der Reputation der Republik zahlen zu wollen. Das sollten die anderen Parteien nicht vergessen", so Gerstl abschließend. (Schluss)

