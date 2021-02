Matznetter zu Wirtschaftseinbruch: Regierung versagt auf allen Ebenen!

Missmanagement der Corona-Krise führt zu katastrophalen Wirtschaftsdaten – Miserable Performance des Finanzministers

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter kritisiert angesichts der Situation der österreichischen Wirtschaft den Kurs der türkis-grünen Regierung scharf: „ÖVP und Grüne haben nichts mehr im Griff. Das eklatante Missmanagement der Corona-Krise führt dazu, dass Österreich die meisten Toten, die höchsten Infektionszahlen und katastrophalen Wirtschaftsdaten hat“, so Matznetter gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

„Längst ist aus der Corona-Gesundheitskrise eine ökonomische und soziale Krise geworden. Und die aktuellen Zahlen, wonach Österreich den stärksten Wirtschaftseinbruch in der gesamten EU hat, belegen leider schwarz auf weiß wie es um unser Land bestellt ist. Angesichts dieser miserablen Performance sollte sich der Finanzminister fragen, ob er der Richtige für diese Aufgabe ist. Der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung ist grundlegend falsch und schlecht für Österreich“, bekräftigt Matznetter.

Die SPÖ, so der Wirtschaftssprecher der SPÖ weiter, habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass vor allem die Wirtschaftshilfen der schwarz-grünen Regierung wenig durchdacht, intransparent und in vielen Fällen alles andere als treffsicher sind. „Begonnen wurde mit einer verzögerten, schleppenden und bürokratischen Auszahlung der Unterstützungsgelder. Mittlerweile gibt es in manchen Bereichen Überförderungen und einige lukrieren viel zu viel. Andere bekommen nach wie vor zu wenig bis gar keine Unterstützung für ihre Betriebe und Unternehmen. Es fehlt an ökonomisch durchdachten und sozial gerechten Maßnahmen. Die Rechnung für dieses Regierungsversagen bekommen nun die Österreicherinnen und Österreich präsentiert. Österreich darf nicht in die absolute ökomische Katastrophe schlittern!“, so Matznetter abschließend. (Schluss) sr/ls

