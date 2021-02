Fahrplan zur Wiedereröffnung der Standorte des KHM-Museumsverbands

Sonderausstellung „Azteken“ im Weltmuseum Wien, „Coronas Ahnen“ in der Kaiserlichen Wagenburg und „Groteske Komödie“ im Theatermuseum wieder zu sehen

Wien (OTS) - Nach etwas mehr als sechs Wochen in einem weiteren harten Corona-Lockdown dürfen die Sammlungen und Standorte des KHM-Museumsverbands ab 8. Februar 2021 wieder Besucher*innen empfangen. Damit kann man auch die Sonderausstellungen der einzelnen Standorte wieder erleben. Das Weltmuseum Wien präsentiert noch bis zum 13. April seine Ausstellung zur sagenumwobenen Kunst und Kultur der "Azteken". Die Kaiserliche Wagenburg lädt nach einer kurzen Öffnung vor dem Lockdown wieder zum Besuch seiner Schau zur Stunde "Coronas Ahnen. Masken und Seuchen am Wiener Hof 1500-1918" ein. Das Theatermuseum öffnet seine Türen nächste Woche mit der aktuellen Ausstellung „Groteske Komödie. Lodovico Ottavio Burnacini“ und wird ab 10. Februar die Videoinstallation „After the End and Before the Beginning“ der Gruppe toxic dreams zeigen.





Wiedereröffnungstermine und Sonderausstellungen aller Standorte

Kunsthistorisches Museum Wien - ab Dienstag, 9.2.2021

Täglich außer Montag, 10-18 Uhr

www.khm.at



Weltmuseum Wien

mit Hofjagd- und Rüstkammer und Sammlung alter Musikinstrumente - ab Montag, 8.2.2021

Täglich außer Mittwoch, 10 bis 18 Uhr

Aktuelle Ausstellungen: „Azteken“ (bis 13.4.2021), „Stories of Traumatic Pasts“ (bis 3. April 2021).

Für den Besuch der Azteken-Ausstellung ist die Buchung eines Timeslot-Tickets ohne Aufpreis erforderlich.

www.weltmuseumwien.at



Theatermuseum - ab Montag, 8.2.2021

Täglich außer Dienstag, 10-18 Uhr

Aktuelle Ausstellungen: „After the End and Before the Beginning“, Videoinstallation der Gruppe toxic dreams (10.2.-31.5.2021), „Groteske Komödie. Lodovico Ottavio Burnacini“ (bis 3.5.2021)

www.theatermuseum.at



Kaiserliche Wagenburg Wien - ab Montag, 8.2.2021

täglich 10-16 Uhr

Aktuelle Ausstellung: „Coronas Ahnen, Masken und Seuchen am Wiener Hof 1500 – 1918“ (bis 11.4.2021)www.kaiserliche-wagenburg.at

Kaiserliche Schatzkammer Wien - ab Freitag, 12.2.2021

täglich außer Dienstag, 9-17.30 Uhr

www.kaiserliche-schatzkammer.at

Für den Museumsbesuch gelten weiterhin die aktuellen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, wie das Tragen einer FF2-Maske und das Einhalten des Sicherheitsabstands von zwei Metern. Eine kontaktlose Bezahlung vor Ort ist möglich, ebenso können Eintrittstickets bereits vorab online gebucht werden.

Online-Ticketshop: https://shop.khm.at/tickets/

Einfach.Mehr.Sehen – Mit Ihrer Jahreskarte

Mit der Jahreskarte kann man den Museumsbesuch jetzt noch länger genießen, und das ohne Aufpreis: Alle bis 26. Dezember 2020 gekauften Jahreskarten des KHM-Museumsverbands werden automatisch um die Dauer der Schließzeit verlängert: so geht kein Tag Kunstgenuss verloren!

Mehr Info zur Jahreskarte

Ausführliche Presseinformationen zu den einzelnen Museen und den laufenden und kommenden Sonderausstellungen finden Sie hier:



Kunsthistorisches Museum Wien

Weltmuseum Wien

Theatermuseum

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty

Leitung PR, Online Kommunikation und Social Media

0043-152524-4021

nina.auinger @ khm.at