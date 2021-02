CF PharmTech und Chengdu Shangyi starten das "Home-Based Recovery Program for Discharged Covid-19 Patients"

Suzhou, China (OTS) - CF PharmTech und Chengdu Shangyi starten das "Home-Based Recovery Program for Discharged Covid-19 Patients" (Das häusliche Genesungsprogramm für entlassene Covid-19-Patienten) und kündigen die heutige weltweite Veröffentlichung der kostenlosen App "R Plus.

CF PharmTech, Inc. ist ein voll integriertes Pharmaunternehmen in China, das sich auf die Behandlung von Atemwegserkrankungen spezialisiert hat. Chengdu Shangyi Information Technology Co., Ltd ist ein professionelles IT-Dienstleistungsunternehmen in der Gesundheitsbranche in China.

Im April 2020 starteten CF PharmTech und Chengdu Shangyi das "Home-Based Recovery Program for Discharged Covid-19 Patients". Unter der Leitung von Professor Li Jian'an, einem Mitglied der American Academy of Medical Sciences und Direktor des Rehabilitation Medical Center of the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, führten sie erfolgreich Studien mit entlassenen Covid-19-Patienten durch, die die Fernüberwachung der Sportrehabilitation durch die App "R Plus Health" nutzten.

Die klinischen Ergebnisse übertrafen die Erwartungen aller Beteiligten. Professor Li Jian'an kam zu dem Schluss, dass der Effekt der Überwachung der Sportrehabilitation für Patienten, die die App nutzen, mit dem Effekt der Betreuung von Patienten im "Mobile Cabin Hospital" in Wuhan vergleichbar ist. Die Unternehmen starten heute gemeinsam die kostenlose App "R Plus Health" weltweit.

Die App ist die weltweit klinisch bewährte und effektive, häusliche Rehabilitationsbehandlung für Covid-19-Patienten. Es ist die erste "patentierte digitale Therapie", die von der NMPA (National Medical Products Administration) zugelassen ist. Die Hauptfunktion der App ist die intelligente Herz-Lungen-/Muskel-/Ernährungsbeurteilung aus der Ferne, wobei die Wearable-Geräte mit vorverpackten medizinischen Ergänzungsmitteln kombiniert werden.

Die App hilft bei der Verbesserung der kardiopulmonalen Ausdauer und der Immunität von Covid-19-Patienten, anfälligen Bevölkerungsgruppen, Hochrisikokontakten, älteren Menschen und Kindern mit schwacher Immunität. Sobald sich der Benutzer registriert hat, führt die App intelligente Bewertungen durch, darunter Fragebögen sowie kardiopulmonale Ausdauer- und Körperfunktionstests. Nach einer Auswertung kann der Benutzer auf ein personalisiertes Trainingsprogramm zugreifen, das Sportart, Intensität, Zeitdauer und Häufigkeit beinhaltet. Die Benutzer müssen lediglich den Sporttrainingsvideos folgen und die Übungen ausführen. Der Effekt wird verstärkt, wenn die App mit intelligenten Geräten verbunden ist.

Seit dem Ausbruch von Covid-19 wurden weltweit mehr als 100 Millionen Menschen diagnostiziert, und die Zahl der Infizierten steigt rapide an. Sie ist zu einer globalen Pandemie geworden. Nehmen Sie an der "R Plus Health"-App teil, um Ihre körperliche Fitness zu steigern, Ihre Immunität zu verbessern und das Coronavirus zu bekämpfen.

So laden Sie die App herunter: 1. Suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach der App "R Plus Health". 2. Klicken Sie auf den Link: https://download.rplushealth.cn/app/patient

