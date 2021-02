VP-Schwarz ad Rendi-Wagner: „SPÖ-Doppelstrategie sorgt für Verwirrung“

Katzian, Ludwig, Kaiser und Schneemann für Öffnungen, Rendi-Wagner dagegen

Wien (OTS) - „Die aktuelle SPÖ-Doppelstrategie sorgt für Verwirrung. Während die Gewerkschaft und SPÖ-Länderchefs Kaiser, Ludwig sowie Doskozil-Vertreter Schneemann für Öffnungen sind, kritisiert die Parteichefin Rendi-Wagner genau diese. Sollte diese Doppel- oder Zwei-Marken-Strategie gewollt sein, wäre das gefährlich und für die Bewältigung der Gesundheitskrise äußerst kontraproduktiv. Ist sie nicht gewollt, sollte die SPÖ rasch für Ordnung in den eigenen Reihen anstatt für Verwirrung sorgen“, so Gaby Schwarz, Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei.

„Erst gestern haben sich Bund und Länder auf einen Fahrplan für die nächsten Wochen geeinigt. Dieser ist getragen von Vorsicht, Verantwortungsgefühl und einem starken Miteinander, genau das braucht es in einer derartigen Situation. So sehr wir die Zusammenarbeit mit der SPÖ in den letzten Wochen schätzen, die aktuelle Strategie ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Schwarz.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/