FH Campus Wien: Aktuelle Podcast-Folgen zu Covid-19-Impfungen, Tests und Virusmutationen

Wien (OTS) - Mit dem Impfstoff kommen die Fragen – dabei sind die Impftechnologien und Wirkungsweisen mediales Dauerthema. Gleiches gilt für die verschiedenen Möglichkeiten des Testens und der häufiger auftretenden Mutationen des Virus. Sie sorgen für Unsicherheiten und werfen neue Fragen auf. Expert*innen aus der Molekularen Biotechnologie und der Biomedizinischen Analytik führen in den drei neuesten Folgen des FH Campus Wien-Podcasts „neunmalklug“ leicht verständlich durch das Coronavirus-Dickicht.



Neunmalklug – Wir wollen‘s wissen. Der Podcast der FH Campus Wien



Stich für Stich gegen das Coronavirus – wie Impfstoffe Viren ausknocken

Molekularbiologe Herbert Wank, Forscher am Masterstudiengang Molecular Biotechnology, spricht über mRNA-Entwicklung, Unterschiede der Impftechnologien, Wirkungsgrade und Virusmutationen.

18. Jänner 2021, 24.22 Min.



Hoffnungsträger Impfung gegen das Coronavirus – ein Faktencheck aus biomedizinisch-analytischer Sicht

Martina Fondi, Biomedizinische Analytikerin und Leiterin des Masterlehrgangs Biomedizinische Analytik, macht den Faktencheck zu mRNA-Impfstoffen, Impfreaktionen und Impfmonitoring.

17. Dezember 2020, 14.45 Min.



CoV-positiv oder -negativ? Die Biomedizinische Analytik schafft Klarheit

Susanne Bauer-Rupprecht und Sabine Enzinger lehren am Bachelorstudiengang Biomedizinische Analytik. Im Podcast klären die beiden Biomedizinischen Analytikerinnen über PCR-Test, Schnelltests, Antigen- und Antikörpernachweis und unterschiedliche Testmethoden auf.

14. Dezember 2020, 15.21 Min.



Alle Folgen von „neunmalklug“ hören Sie hier: www.fh-campuswien.ac.at/podcast

Themen, die uns bewegen – „Das Magazin“ der FH Campus Wien

Schwerpunkt Nachhaltigkeit: Langlebig, verantwortungs- und umweltbewusst. Nachhaltigkeit hat viele Dimensionen. Ihnen nähern wir uns im aktuellen Magazin-Schwerpunkt – und bleiben dran:



Zum aktuellen Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“

Alles bisherigen Schwerpunkte auf magazin.fh-campuswien.ac.at



FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

