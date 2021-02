ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich: Leben auf der Tauplitz-Alm“ und „Land der Berge“-Doppel über den Großglockner

Außerdem: Zweimal „treffpunkt medizin“ mit Neuproduktion „Die beste aller Welten? Unser Gesundheitssystem“ und Doku über rezeptfreie Medikamente

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, in „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem Nachrichtenupdate in den Tag.

Im Hauptabend erzählt „Heimat Österreich“ vom „Leben auf der Tauplitz-Alm“ (20.15 Uhr), die knapp 1.000 Meter über dem malerischen Bad Mitterndorf liegt. Was heute als Paradies für Skifahrer und Langläufer gilt, war einst eine der schönsten Almgegenden der Steiermark. Der Film geht dem Charme der früheren Zeit nach, der bis heute zu spüren ist. „Land der Berge“ taucht anschließend in den Lebensraum des Großglockners ein. Auf „Am Eisstrom des Großglockners – Leben am Gletscher“ (21.05 Uhr) folgt „Die Kaiserstraße“ (21.55 Uhr) mit Rudi Roubinek.

Ins Reich der Medizin führen danach zwei „treffpunkt medizin“-Produktionen: Den Anfang macht die Neuproduktion „Die beste aller Welten? Unser Gesundheitssystem“ (22.25 Uhr) von Markus Voglauer. Die Corona-Pandemie stellt die Gesundheitssysteme in aller Welt auf den Prüfstand. Die Doku nimmt die derzeitigen Belastungsproben zum Anlass, um sich mit ganz grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen: Was kennzeichnet ein optimales Gesundheitssystem? Ist es jenes von Japan, wo die Lebenserwartung der Menschen durchschnittlich 86 Jahre ist? Ist es die Anzahl an Pflegekräften und ärztlichem Personal? Oder lässt sich das Gesundheitssystem an der Zahl der Krankenhausbetten messen? Der Abend schließt mit „Der Arzt bin ich: Wie gefährlich sind rezeptfreie Medikamente?“ um 23.15 Uhr.

