NEOS begrüßen Öffnung der Schulen

Martina Künsberg Sarre: „Bundesregierung muss auch dafür Sorge tragen, dass Sicherheitskonzepte funktionieren und eingehalten werden.“

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass die von uns geforderte Schulöffnung sowie die Rückkehr zum Präsenzunterricht zumindest in großen Teilen ab dem 8. Februar auch stattfinden. Es ist ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nach dieser langen Zeit wieder zurück an die Schule kommen“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer ersten Reaktion auf die von Bundesminister Faßmann präsentierten Maßnahmen, die einen verstärkten Unterricht vor Ort auch längerfristig wieder ermöglichen sollen. „Nun muss die Bundesregierung aber auch dafür sorgen, dass die Sicherheitskonzepte funktionieren und das Lehrpersonal so gut wie möglich bei der Einhaltung unterstützt wird, etwa bei der Durchführung der regelmäßigen Tests. Wir müssen alles dafür tun, dass Schulen offen bleiben können – dies ist nicht nur aus bildungspolitischer Sicht wichtig.“



Es sei außerdem notwendig, dass die Schüler_innen auch an den Tagen, an denen sie von daheim lernen, Unterstützung bekommen und sie mit der Vertiefung des Lernstoffs nicht völlig alleingelassen werden. „Dafür ist es aber auch notwendig, dass die Schulen Unterstützung bekommen, sowohl in personeller als auch in digitaler Hinsicht.“

Darüber hinaus ist Künsberg Sarre der Ansicht, dass Tests, die an der Schule durchgeführt werden, ihre Gültigkeit auch außerhalb des Schulgebäudes nicht verlieren sollten: „Wenn ein Kind Montagfrüh an der Schule getestet wurde, dann soll es Montagnachmittag auch mit ebendiesem Test beispielsweise zum Frisör gehen können.“

