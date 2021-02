Grippewelle: Trotz Erfolges nicht nachlassen

Das Ausbleiben der Influenzawelle ist auch der Erfolg der heuer erstmals durchgeführten Gratisgrippeimpfungen, betont Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der ÖÄK.

Wien (OTS) - Nicht nur den coronabedingten Hygienemaßnahmen, Lockdown, Schulschließungen und verstärktem Home Office ist es zu verdanken, dass eine Influenzawelle in dieser Kältesaison bisher ausgeblieben ist, unterstreicht Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer. „Dass es erstmals seit Jahrzehnten keine Influenzawelle in Österreich gibt, ist auch ein Erfolg der heuer erstmals durchgeführten Gratisgrippeimpfungen“, betont Schmitzberger die positiven Effekte der Grippeimpfungen. Diese wurden bundesweit im Gratisimpfprogramm für Kinder ab dem Alter von sechs Monaten bis zum vollendeten 15. Lebensjahr verankert, in der Bundeshauptstadt galt die Gratisimpfaktion für alle Altersgruppen.

„Das hatte zur Folge, dass die Impfrate in dieser Saison dreimal höher war als zuvor“, so Schmitzberger: „Das ist ein schöner Erfolg, aber wir dürfen hier nicht lockerlassen. Die nächste Grippewelle wird sicher kommen, daher muss sich die Grippeimpfung wie die FSME-Impfung nun auch in Österreich durchsetzen. Ziel muss es sein, dass die Impfungen auch in Zukunft so ernst genommen werden wie in dieser Saison – denn auch die Grippeimpfung kann viele Leben retten. Wir wollen gerne auch im kommenden Herbst einen Run auf diese Impfung sehen.“

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sascha Bunda

Öffentlichkeitsarbeit

+ 43 1 514 06-3341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at