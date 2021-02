Korosec/Holawatsch: Datensicherheit bei Covid-Teststraßen muss sichergestellt und garantiert werden

Testwillige Wienerinnen und Wiener dürfen nicht weiter verunsichert werden

Wien (OTS) - "Sensible Gesundheitsdaten der Wienerinnen und Wiener müssen bei den Covid-Teststraßen lückenlos sicher sein. Regelmäßiges Testen ist eine der wichtigsten Säulen im Kampf gegen die Pandemie. Menschen, die sich testen lassen möchten, dürfen daher keinesfalls von der Stadt Wien verunsichert werden“, so die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec.

Medienberichten zufolge herrschen beim Datenschutz an Wiens Covid-Testraßen gravierende Mängel, Experten sprechen von katastrophalen Umständen. Ein leichtsinniger Umgang mit Gesundheitsdaten verunsichert Menschen und hält sie davon ab sich testen zu lassen. „Jetzt, da die Teststraßen in der Bevölkerung immer mehr Zuspruch finden, müssen sich die Menschen zu 100 Prozent darauf verlassen können, dass mit ihren Daten sorgsam umgegangen wird“, so Digitalisierungssprecher Erol Holawatsch. Die Stadt Wien muss die angekündigten Änderungen bei der Datensicherheit so rasch wie möglich umsetzen und muss den Wienerinnen und Wienern in dieser schweren Zeit als starker und verlässlicher Partner zur Seite stehen.

„Gesundheitsstadtrat Hacker ist aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und Missstände beim Datenschutz sofort zu beseitigen. Wir erwarten, dass die Datensicherheit in den Wiener Teststraßen umgehend auf ein Maximum erhöht wird. Es darf weder die Möglichkeit geben Daten zu kopieren, noch dürfen Passwörter und andere Daten offen herumliegen“, so Korosec und Holawatsch abschließend.

