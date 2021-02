FW-Fürtbauer: Wir sind enttäuscht von WKO-Gastro-Obmann Pulker!

Unfassbar: Oberster Interessensvertreter der Gastronomen argumentiert für weiteren Gastro-Lockdown!

Wien (OTS) - „Unfassbar“ findet der Gastrosprecher der Freiheitlichen Wirtschaft, Michael Fürtbauer, das Interview des Obmanns der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer, Mario Pulker, in der gestrigen ZIB Nacht. Gleich zum Einstieg stellt Pulker klar: „Wir sind nicht enttäuscht“, dass die Gastro weiter geschlossen bleiben muss. Was dann folgte, war eine Reihe von Argumenten pro Gastro-Lockdown, den Pulker offenbar aus der ÖVP-Zentrale bekommen, brav auswendig gelernt und dann zum Vortrag gebracht hat, als hätte er mit der Gastronomie nichts zu tun. „Das ist ein unfassbarer Verrat an den Gastronomen. Wenn nicht einmal der oberste Interessensvertreter der Gastronomen ein Ende des Gastro-Lockdowns fordert, dann gute Nacht“, ist Fürtbauer empört.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert ein Aufsperren der Gastronomie mit 8. Februar unter den gleichen Bedingungen, zu denen jetzt auch andere Branchen aufsperren dürfen. „Die Gastronomie ist weder körpernah noch hat sie zu wenig Platz. Wir können Abstände einhalten, wir können Masken tragen und wir können Zugänge beschränken. Vor allem können wir damit unsere Betriebe und Arbeitsplätze am Leben erhalten. Wir waren nie die `Super-Spreader´ und wir sind es auch jetzt nicht!“, stellt Fürtbauer klar.

Von der ÖVP-dominierten Interessensvertretung der Gastronomie in der Wirtschaftskammer erwartet Fürtbauer, „endlich in die Gänge zu kommen. Die WKO hat die Interessen der Gastronomen zu vertreten, nicht die Regierung“, so Fürtbauer abschließend

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft

Mag. Michael Brduscha

0043 664 3384704

vorarlberg @ fw.at

http://www.fw.at/vbg