Auf den Spuren des Übersinnlichen: „Seidl und Fleischhacker im Außendienst“ ab 3. Februar

Auftakt mit „Gespensterjagd im Burgenland“ um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Nachdem ihr „Ziemlich bester Urlaub“ im vergangenen Jahr ein Erfolg war, machen Gery Seidl und Gerald Fleischhacker wieder gemeinsame Sache und treten ihren Außendienst an! In ihrer ersten Mission am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 sind „Seidl und Fleischhacker im Außendienst“ auf „Gespensterjagd im Burgenland“ unterwegs. In insgesamt drei Ausgaben besuchen sie die geheimnisvollsten und gruseligsten Orte Österreichs, um mit Humor und Wissen Mythen, Brauchtümern und Übersinnlichem auf den Grund zu gehen – und dann entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Beide bringen dafür die besten Voraussetzungen mit: Gery Seidl kann man als esoterisch angehaucht bezeichnen, schwierige Entscheidungen überlässt er oft dem Pendel. Gerald Fleischhacker dagegen trifft seine Entscheidungen sehr rational und kann dem Übernatürlichen gar nichts abgewinnen. In Folge 2 (10. Februar) beschäftigt sich das ungleiche Duo mit dem Brauchtum rund um Perchten und Rauhnächten und in Folge 3 (17. Februar) stellen sie die Frage, wie mutig man sein muss, um annähernd an Richard Löwenherz heranzukommen.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Gespensterjagd im Burgenland“ um 21.05 Uhr in ORF 1

Ihr erster Außendienst führt Gery Seidl und Gerald „Fleischi“ Fleischhacker zur Burg Bernstein im Burgenland. In dieser Burg soll es spuken – kann das sein? Gibt es die „weiße Frau“ wirklich? Gery ist sich da ziemlich sicher, Fleischi auch – nämlich, dass es Geister nicht gibt. Aber wer weiß das schon so genau? Es braucht eine Nachtsichtkamera, um auch in den Schlafstunden nichts zu verpassen. Außerdem wird ein echter „Ghostbuster“ engagiert, der den beiden mit Wissen, Erfahrung und technischen Geräten zur Seite steht. Das alles unter den wachsamen Augen des Burgherrn Ladislaus Almásy und seines strengen Hausmeisters Igor. Ein Außendienst, der es in sich hat und bei dem das Lachen nicht zu kurz kommt!

Gerald Fleischhacker: „Brauchtümer und Mythen, die über so viele Generationen erhalten bleiben, und wie sie heute gelebt werden, finde ich wirklich faszinierend und es ist spannend, dem auf den Grund zu gehen.“ Über die Geisterjagd auf Burg Bernstein: „Ich habe mit dem Gruseln eigentlich kein Problem, aber es war dann schon sehr gruselig, obwohl ich ja eigentlich nicht dran glaube.“

Gery Seidl: „Wir zeigen nicht nur Lustiges, sondern Wissenswertes, weil es uns interessiert und wir wollen alle stets der Wahrheit auf den Grund gehen.“ Zum Besuch auf Burg Bernstein: „Das Privileg, dorthin fahren zu können und sich Sachen anzuschauen, wo man normalerweise gar nicht hinkommt, finde ich genial.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at