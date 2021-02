Bewährte Verstärkung für Prohaska und Payer: Roman Mählich zurück im ORF

Erster Einsatz als Kokommentator bzw. Analytiker im ÖFB-Cup-Viertelfinale

Wien (OTS) - Er tauscht wieder Trainingsjacke gegen Analyse-Tool:

Roman Mählich ist zurück im ORF und verstärkt ab sofort das ORF-Experten-Team rund um Herbert Prohaska und Helge Payer. Sein Comeback feiert der 49-Jährige beim ÖFB-Cup-Viertelfinale, wo er am 5. Februar 2021 um 20.15 Uhr in ORF SPORT + das Spiel Sturm – Vienna kokommentiert, am 6. Februar nimmt er dann neben Thomas König Platz, wenn um 16.45 Uhr in ORF 1 Salzburg auf die Wiener Austria trifft.

Helge Payer ist am 5. Februar Kokommentator bei KSV-WAC (17.50 Uhr in OSP) und dann am 7. Februar, wenn der LASK ab 16.45 Uhr in ORF 1 Austria Klagenfurt zu Gast hat. Bei diesem Spiel wird Mählich übrigens erstmals wieder als Analytiker zu sehen sein. Analytiker aller anderen genannten Spiele ist Herbert Prohaska – beim Schlager Salzburg – Austria gemeinsam mit Payer.

Roman Mählich zu seinem ORF-Comeback: „Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht, und freue mich riesig, nach zweieinhalb Jahren Pause wieder Teil des ORF-Sports zu sein!“

