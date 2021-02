FPÖ – Schnedlitz: Frisör-Besuchsregeln sind haarsträubend!

Bundesregierung schafft doppelte Zweiklassen-Gesellschaft

Wien (OTS) - Auch am Tag nach der Bekanntgabe der Regeln für die Wieder-Eröffnung der körpernahen Dienstleistungen kommt Kritik aus der FPÖ. „Durch das Eintritts-Testen wird eine Zweiklassen-Gesellschaft geschaffen, die fachlich durch nichts zu rechtfertigen ist. Im Handel genügt das Tragen einer FFP2-Maske, beim Frisör hingegen nicht. Das ist abzulehnen, weil es keinen Sinn ergibt“, bringt es FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf den Punkt.

Mehr noch: Es komme hier noch zu einer weiteren Diskriminierung. Während Menschen in großen Städten durchaus die Möglichkeit haben, ohne große Probleme an einen Test zu kommen, sei es in dünn besiedelten Regionen beinahe unmöglich, Test- und Frisörtermin unter einen Hut zu bringen, erklärt Schnedlitz: „Nicht alle Menschen sind mobil, die Teststraßen in ländlichen Regionen haben oft nur wenige Stunden geöffnet und sind mitunter zig-Kilometer weit vom Heimatort entfernt. Das funktioniert nicht. Vielleicht hätte sich Bundeskanzler Kurz vor der Verkündung seiner „genialen Idee“ zuerst bei seiner Familie im Waldviertel erkundigen sollen. Diese hätte ihm sagen können, wie das Leben am Land so ist.“

Unterm Strich bleibe eine weitere Husch-Pfusch-Aktion des Kanzlers, die Bürgerinnen und Bürger weiter verzweifeln lässt, kritisiert der freiheitliche Generalsekretär: „Die Frisör- und Kosmetikstudio-Cluster gab es nie und wird es auch nicht geben. Das Eintritts-Testen ist daher strikt abzulehnen. Offenbar sucht die Regierung nur nach einer Möglichkeit, die oftmals überteuert eingekauften Tests nun unter die Leute zu bringen. Ein Reintesten oder Zwangstests durch die Hintertür wird es mit der FPÖ definitiv nicht geben!“

