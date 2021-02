Uwe Seitz übernimmt die Chefredaktion von MOTORRAD (FOTO)

Stuttgart (ots) - Uwe Seitz ist neuer Chefredakteur von MOTORRAD. Er übernimmt diese zentrale Aufgabe beim Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart als Nachfolger von Michael Pfeiffer, der ab sofort gemeinsam mit Birgit Priemer die Chefredaktion von AUTO MOTOR UND SPORT bildet.

Uwe Seitz hat nach geisteswissenschaftlichem Studium und Zeitungsvolontariat als Journalist über nahezu alle Medienformate Berufserfahrung gesammelt. Bei der Motor Presse Stuttgart arbeitet er seit mehr als 16 Jahren. Seit 2009 leitete Uwe Seitz die Redaktion von PS Das Sport-Motorrad Magazin, für das er zuvor bereits als Ressortleiter Nachrichten und Sport tätig war. In dieser Zeit entwickelte er das Magazin stetig weiter. Im Mai 2018 wurde Seitz zum stellvertretenden Chefredakteur der MOTORRAD-Gruppe berufen. Jetzt hat er für alle Motorrad-Titel die Gesamtleitung übernommen.

"Uwe Seitz wünsche ich viel Erfolg für seine spannende Aufgabe", sagt Geschäftsführer Jörg Mannsperger. "Als leidenschaftlicher Motorradjournalist bringt er viel Herzblut für das Thema mit. Er wird in seiner neuen Funktion nicht nur die Redaktion von MOTORRAD leiten, sondern auch die Aufgabe seines Vorgängers Michael Pfeiffer als Chef der kompletten MOTORRAD-Gruppe übernehmen."

MOTORRAD ist die größte Zeitschrift ihrer Art in Europa und der Generalist für die ganze Welt des Motorradfahrens. Das moderne redaktionelle Konzept umfasst alles Wissens- und Berichtenswerte aus der Motorrad-Welt und ist in Umfang, Tiefe, Aktualität und Gestaltung in dieser Themenwelt ohne Konkurrenz. MOTORRAD ist die älteste (seit 1903) und mit großem Abstand die marktführende Medienmarke (mit über 2 Mio. Lesern und Usern) rund um das motorisierte Zweirad mit diversen Print- und Digitalangeboten. Zur MOTORRAD-Gruppe gehören außerdem FUEL, PS, RIDE, MOTORRAD CLASSIC, 1000PS und motorradonline.de sowie ein breit gefächertes Eventangebot wie Reisen, Trainings und Rennserien wie die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM), gesteuert vom MOTORRAD ACTION TEAM.

