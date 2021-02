Lebensgefahr für Seine Majestät bei „Wir sind Kaiser*in – Neues aus der Hofkanzlei“ am 3. Februar

Um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - „Wir sind Kaiser*in“ bringt am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder „Neues aus der Hofkanzlei“! Diesmal fürchtet Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) um sein Leben, denn die Kronprinzessin (Lilian Jane Gartner) will seine Ernährung umstellen und streicht als erstes Fleisch von der Liste. Und das inmitten aller politischen Krisen, um die sich Seine Majestät kümmern soll! Alle Argumente bezüglich des Weltklimas verhallen ungehört und so muss der Haubenkoch Paul Ivić herbeigebracht werden, um den Kaiser von der Schmackhaftigkeit fleischloser Gerichte zu überzeugen. Ein Hintertürchen wird der brave Seyffenstein (Rudi Roubinek) sicher wieder finden!

