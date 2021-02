Beim „Bergdoktor“ gibt es „Feuer“ – am 3. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl

Wien (OTS) - „Der Bergdoktor“ bekommt es in einer neuen Folge der beliebten ORF/ZDF-Serie am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Feuer“ zu tun. Der leidenschaftliche Feuerwehrmann Andreas (Aurel Manthei) wird bei einem Einsatz schwer verletzt, doch er denkt nicht daran, sich zu schonen. Das sieht Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl gar nicht gerne. Viel besorgniserregender sind für Martin jedoch die ständigen Magenschmerzen, die Andreas versucht herunterzuspielen. Unterdessen entdeckt Lilli (Ronja Forcher) ihr Interesse für die Feuerwehr. Unter der Regie von Axel Barth sind in weiteren Rollen u. a. Heike Ruprecht, Monika Baumgartner, Ines Lutz, Kim Riedle und Timon Ballenberger zu sehen.

„Der Bergdoktor – Feuer“: 3. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2

Andreas Kloser (Aurel Manthei) ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Unvermutet wird er zu Martins (Hans Sigl) Patient, als er sich bei einem riskanten Einsatz am Bein verletzt. Doch Andreas denkt nicht im Traum daran, sich zu schonen. Konsequent ignoriert er auch die starken Magenschmerzen, die ihn schon lange quälen. Das kann Martin als sein Arzt natürlich nicht zulassen. Von Lisbeth (Monika Baumgartner) bestärkt, will Anne (Ines Lutz) wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Unterdessen ist Lilli (Ronja Forcher) ganz hin und weg vom jüngsten Feuerwehrmitglied Robert (Timon Ballenberger).

