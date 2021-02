Bjørn Toonen ist neuer Managing Director bei Randstad Österreich

Der gebürtige Niederländer forciert das weitere Wachstum des etablierten Personaldienstleisters in Österreich.

Wien (OTS) - In seiner neuen Position wird Bjørn Toonen die Marktposition des renommierten internationalen Personaldienstleisters in Österreich weiter ausbauen und Kund*innen in der aktuellen Krisenzeit maßgeschneiderte Personal-Lösungen bieten.

„Randstad konnte sich bereits eine starke Position auf dem österreichischen Markt sichern. Nun gilt es, nächste Wachstumsschritte zu setzen und unseren Kund*innen und Bewerber*innen gleichzeitig eine verlässliche Unterstützung in der unsicheren Corona-Zeit zu bieten. Gerade jetzt sind flexible Beschäftigungslösungen wie Zeitarbeit für viele von ihnen das richtige Instrument, wenn es um die nötige Sicherheit geht“, so Toonen.

Vor seiner aktuellen Position bekleidete der ausgebildete Betriebswirt bereits mehrere Funktionen bei Randstad, unter anderem als Niederlassungsleiter in den Niederlanden. Später sammelte Toonen umfassende internationale Erfahrungen: als Geschäftsführer der Randstad-Tochter Tempo-Team in Belgien sowie innerhalb des internationalen Mutterkonzerns Randstad Global NV, wo er u. a. für die Implementierung neuer Business-Konzepte und zuletzt für die Digitalisierung der globalen Basisprozesse des Konzerns zuständig war.

Über Randstad

Randstad Österreich ist Teil der internationalen Randstad Gruppe, weltweiter Marktführer im Bereich Personaldienstleistungen. Das Portfolio reicht von Zeitarbeit über Personalvermittlung bis hin zu Professional Services, Inhouse Services und HR-Lösungen wie z. B. Recruitment Process Outsourcing, Managed Services Programme und Outplacement. Das niederländische Unternehmen ist erfolgreich in fünf Kontinenten und 38 Ländern tätig und erwirtschaftete im Jahr 2019 mit weltweit 38.280 Mitarbeitern einen Gewinn von 23,7 Milliarden Euro. Randstad wurde 1960 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Diemen in den Niederlanden und ist an der NYSE Euronext Amsterdam gelistet.

