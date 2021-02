AK und Mietervereinigung Pressegespräch am 10. Februar: Wohnen in Corona-Zeiten – MieterInnen entlasten!

Wien (OTS) - Kurzarbeit oder arbeitslos – und kein Corona-Ende in Sicht. Hunderttausende Menschen müssen derzeit mit viel weniger Einkommen auskommen. Und schon sind die nächsten Belastungen für MieterInnen im Anmarsch: Die Corona-Mietstundungen laufen bald aus und die Richtwertmieten sollen erhöht werden. AK und Mietervereinigung wissen, wie MieterInnen rasch geholfen werden kann. Bei einer Pressekonferenz präsentieren sie ein „MieterInnen-Hilfsprogramm“.

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen, AK Wien Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietvereinigung Österreichs Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien

Mittwoch, 10. Februar 2021, 10.00 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

