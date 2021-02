Personalia ProSiebenSat.1 PULS 4: Alexandra Ahorn neue Head of Public Affairs & Peter Strutz übernimmt Rolle als Sales Director

Wien (OTS) - Ahorn und Strutz verstärken seit Anfang des Jahres das Führungskräfte-Team von ProSiebenSat.1 PULS 4. Beide berichten in ihrer Funktion an CCO Dr. Michael Stix. Bildmaterial: https://bit.ly/3jco3ds



Public Affairs unter der Führung von Alexandra Ahorn

Alexandra Ahorn (37) übernimmt den Geschäftsbereich Public Affairs bei ProSiebenSat.1 PULS 4. Als Head of Public Affairs berichtet Ahorn direkt an CCO Dr. Michael Stix. Ahorn startete ihre berufliche Laufbahn bei "Die Presse", wo sie zuletzt u.a. als Geschäftsbereichsleiterin des Bildungsbereiches sowie der Sonderprodukte und Magazine tätig war, danach wechselte sie zu "VGN Medien Holding".



Peter Strutz ist neuer Sales Director

Peter Strutz (46) verstärkt das Team rund um CCO Dr. Michael Stix als Sales Director für Agency Sales. Er verantwortet damit alle klassischen TV-Sales-Agenden der österreichischen Sendergruppe wie Werbezeitenvermarktung und Mediaagenturen. Er folgt Stefanie Villa nach, die ihre Karenz antritt. Strutz war knapp 12 Jahre in der ORF-Enterprise beschäftigt, zuletzt als Verkaufsleiter Fernsehen und Hörfunk. Im Anschluss war er zwei Jahre im Red Bull Media House unter anderem für Servus TV Deutschland und die internationalen Umsätze des Hauses zuständig. Danach verantwortete er bei der Kronen Zeitung den Aufbau, Vertrieb und Sales des neuen Fernsehsenders sowie die Bewegtbildumsätze im Digital-Bereich.

Rückfragen & Kontakt:

Barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com