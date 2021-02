Wirtschaftsbund-Appell an Bundesländer: Contact Tracing wieder intensivieren!

Egger: Genug Zeit zur Vorbereitung, damit Contact Tracing lückenlos funktioniert, um weitere Öffnungsschritte setzen zu können.

Wien (OTS) - „Gestern hat die Bundesregierung erste kleine Öffnungsschritte der Wirtschaft gesetzt. Jetzt liegt es an uns allen, dass die Neuinfektionen niedrig bleiben. Neben den vielen Maßnahmen müssen vor allem die Bundesländer alles daransetzen, dass ein lückenloses Contact Tracing in den nächsten Wochen wieder funktioniert“, so WB-Generalsekretär Egger.

Mit den ersten Öffnungsschritten wurde jetzt eine Testphase ermöglicht. Wenn die Zahl der Neuinfizierten auf niedrigem Niveau bleibt, könnten in den nächsten Wochen auch weitere Öffnungsschritte gesetzt werden. Neben FFP2-Masken, Sicherheitsmaßnahmen und leicht zugänglichen Eintrittstests braucht es dazu aber wieder ein funktionierendes Contact Tracing, damit Infizierte rasch abgesondert werden können. „Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, ist sich Egger sicher. „Wenn die Zahlen wieder ansteigen, darf Contact Tracing nicht so schnell unmöglich werden, wie im Herbst. Wenn die Nachverfolgung nicht mehr funktioniert, dann haben wir viel verspielt. Hier setzen wir vor allem auf die Bundesländer als verlässlichen Partner, die die nötigen Strukturen sicher zur Verfügung stellen werden“, so Egger abschließend.



