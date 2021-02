SOS-Familientipps: Zukunftsplanung in unsicheren Zeiten

Das Semesterzeugnis ist für viele Jugendliche ein Meilenstein für die berufliche Orientierung. Aber wie soll man planen, wenn nichts planbar ist? Die SOS-Familientipps machen Mut.

Wien (OTS) - Was will ich mit meinem Leben anfangen? Welchen Weg soll ich gehen? So gewichtigen Fragen sind immer eine enorme Herausforderung für junge Menschen. „Im aktuellen Schuljahr, in dem wir uns von Lockdown zu Lockdown hangeln, sind existenzielle Entscheidungen noch belastender. Die Pandemie, Homeschooling und fehlende soziale Kontakte verunsichern Jugendliche. Vielen fällt es schwer, gerade jetzt Weichen für die eigene Zukunft zu stellen“, so Marianne Römer, Pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf Wien.



Um den Nachwuchs in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, rät die Expertin: Druck raus nehmen, auf die Interessen des Kindes achten und sein Selbstbewusstsein stärken. Denn Sätze wie „Du bist gut so, wie du bist!“ hören Jugendliche meist viel zu selten. Dabei brauchen junge Menschen genau diesen Rückenwind, um ihren Weg motiviert zu gehen.



Weitere Anregungen gibt’s in den SOS-Familientipps.

Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Christine Weilhartner

+43 676 88144 123

christine.weilhartner @ sos-kinderdorf.at