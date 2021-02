Landwirtschaftskammer NÖ appelliert: Heimischen Erdäpfeln den Vorzug geben

Mayr: Erdäpfel aus Österreich sind ganzjährig verfügbar

St. Pölten (OTS) - Wenn es um Versorgungssicherheit geht, nehmen die heimischen Bäuerinnen und Bauern eine unverzichtbare Rolle ein, denn sie sind eine verlässliche Bezugsquelle für eine Vielzahl von regionalen Lebensmitteln. Dazu zählen auch Erdäpfel. Die Bauernfamilien sorgen dafür, dass ganzjährig Erdäpfel in bester Qualität zur Verfügung stehen. Darauf ist auch in diesem Jahr Verlass. Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer (LK) NÖ, fordert den Handel auf, heimische Ware anzubieten und appelliert zudem an die Konsumenten, im Regal zu österreichischen Erdäpfeln zu greifen.

Die heimischen Bäuerinnen und Bauern stellen die Versorgung mit regionalen Erdäpfeln ganzjährig sicher. Dennoch wurden in den vergangenen Jahren in österreichischen Supermärkten immer wieder Frühkartoffeln aus dem Ausland angeboten. Auch für dieses Jahr ist klar: Bis zum Erntebeginn der "Heurigen", der Ende Mai/Anfang Juni erwartet wird, kann der heimische Markt mit besten Erdäpfeln aus Österreich versorgt werden. Mayr erwartet daher Solidarität des Handels, österreichische Ware anzubieten, und appelliert an die Konsumenten, beim Lebensmitteleinkauf die Regionalität in den Vordergrund zu stellen: "Die Konsumenten können sich auf die Bäuerinnen und Bauern verlassen und beim Einkauf das ganze Jahr zu Erdäpfeln aus Österreich greifen. Wer bewusst auf heimische Produkte setzt, bekommt nicht nur höchste Qualität, sondern leistet auch einen Beitrag für eine klimafitte Zukunft und unterstützt die regionalen Produzenten, die Tag für Tag unseren Tisch decken."

Neben Klimaschutz hat der bewusste Kauf von regionalen Produkten zahlreiche weitere positive Effekte: Es profitieren auch Eigenversorgung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft. "Wer zu heimischen Lebensmitteln greift, erhöht die Versorgungssicherheit, verhindert lange Transportwege, sichert Arbeitsplätze und schafft Wertschöpfung in der Region", so Mayr. (Schluss)

