AVISO: Online-Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Arbeitsrechtsbilanz 2020

Bilanz der AK Niederösterreich-Arbeitsrechtsberatung 2020 Bilanz der AK Niederösterreich-Arbeitsrechtsberatung 2020

St. Pölten (OTS) - Die Anzahl der Beratungs-Fälle im Arbeits- und Sozialrecht der AK Niederösterreich ist aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 massiv gestiegen. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sowie Doris Rauscher-Kalod, Abteilungsleiterin Arbeits- und Sozialrecht der AK Niederösterreich und Thomas Kaindl, Leiter der Abteilung Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich ziehen Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr und geben Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen.

Thema: Bilanz der AK Niederösterreich-Arbeitsrechtsberatung 2020

Zeit: Donnerstag, 04. Februar 2021, 10 Uhr

Ort: Online via Zoom*

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich

Doris Rauscher-Kalod, Abteilungsleiterin Arbeits- und Sozialrecht der AK Niederösterreich

Thomas Kaindl, Abteilungsleiter Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich

Details zum Ablauf:

Bitte um Anmeldung unter:

https://aknet-at.zoom.us/webinar/register/WN_SrcRWR0xRIO2kxnphO1f5g

Sie erhalten den Link zur Pressekonferenz auf die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.

Für Interviewwünsche im Anschluss an die Pressekonferenz bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail an gerd.millmann@aknoe.at bzw. telefonisch unter 05 7171-21928.



Sendefähiges Material der PK wird im Anschluss per Downloadlink bereitgestellt.



Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums begrüßen zu dürfen.

*Zoom im Webinar-Modus: Sie nehmen als ZuseherIn teil und haben via F&A-Button die Möglichkeit, Fragen zu stellen.







Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit & soziale Medien Mag. Gerd Millmann T 057171-21928 M: gerd.millmann @ aknoe.at