XXL Sports kommt nach Klagenfurt

Für den Sportartikelhändler XXL Sports & Outdoor geht die Reise in Österreich weiter. Auf 2.500 m2 eröffnet dieses Jahr die 8. Filiale – im SÜDPARK in Klagenfurt.

In diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders erfreulich, dass wir im Jahr 2021 in Österreich die achte Filiale in Klagenfurt eröffnen werden. Ich bin sehr stolz darauf, da wir auf Kärntens Hauptstadt bereits seit zwei bis drei Jahren ein Auge geworfen haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, der Standort ist perfekt. Die Kärntnerinnen und Kärntner sind sehr sportbegeistert und outdoor-affin, somit passt unser Sortiment perfekt in die neue Region – wir fokussieren uns stark auf die Bereiche Wandern, Klettern, Laufen, Skifahren, Radfahren und Eishockey. Wir freuen uns darauf, viele neue und bereits bestehende Kundinnen und Kunden in Klagenfurt zu begrüßen. Viele haben uns bereits gefragt, wann wir endlich in Kärnten eröffnen – jetzt ist es soweit! Magnus Kreuger, Managing Director XXL Sports & Outdoor Österreich

Wien/Klagenfurt (OTS) - Mit der Filiale in Klagenfurt setzt XXL Sports & Outdoor seinen erfolgreichen Expansionskurs in Österreich fort und hat bald den ersten Standort im Bundesland Kärnten. Seit Herbst 2017 gibt es XXL Sports in Österreich, mittlerweile gibt es bereits sieben Filialen und den Onlineshop www.xxlsports.at. Am neuen Standort kommt auch die Pick-up-Station zum Einsatz. D.h. Online-Bestellungen können direkt bei der Abholstation aus dem Schließfach – ähnlich wie man es von der Post kennt – abgeholt werden. Damit wird den Gästen ein zusätzliches und einzigartiges OMNI-Einkaufserlebnis geboten. Auch wenn die Entwicklung stark in Richtung Onlinehandel geht, XXL glaubt an die perfekte Mischung aus Store und Online, um den Gästen ein perfektes Shoppingerlebnis in allen Kanälen zu ermöglichen. Die Filialen überzeugen vor allem durch den Service, die Beratung und den persönlichen Kontakt mit den Gästen.



Am neuen Standort werden bis zu 35 neue Arbeitsplätze geschaffen (Abteilungsleiter/innen, Verkäufer/innen, Lagermitarbeiter/innen, Mechaniker/innen für die XXL Werkstatt). Die Suche nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern startet im 1. Halbjahr 2021.

Gigantische Auswahl und bekannte Marken

XXL bietet die größte Auswahl an Sportartikeln der bekanntesten Marken zu absoluten Top-Preisen. Sportbegeistertes und gut geschultes Fachpersonal berät die Gäste und hilft bei der Produktauswahl. Eine Service-Werkstatt für Fahrrad- und Skimontage, Schlägerbespannung und Schlittschuhschleifen rundet das riesige Sortiment ab.

XXL auf Erfolgskurs

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo betreibt bereits 90 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich. Die Filialen und der Onlineshop erzielten 2019 einen Umsatz von 9 Mrd. NOK, somit ist XXL die größte Sportkette in der nordischen Region. XXL Sports & Outdoor ist an der Osloer Börse notiert, einer der größte Eigentümer ist der Gründer Oivind Tidemandsen. Viele Mitarbeiter/innen und Führungskräfte im Unternehmen besitzen ebenso Aktien.

