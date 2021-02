EU-Ranking: Huawei unter den Top 3 Innovatoren weltweit

Mit Ausgaben in Höhe von 16,7 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ist das globale Technologieunternehmen der führende Innovationstreiber außerhalb der USA.

Innovation gelingt nur mit intensiver Forschung. Großes Commitment zu R&D gehört daher zu den Grundprinzipien der Geschäftsphilosophie von Huawei. Auch das F&E-Zentrum in Wien sehen wir als einen wichtigen Beitrag zur Spitzenforschung n Europa. Allein in Österreich haben wir über zehn Forschungseinrichtungen und Universitäten als Kooperationspartner gewinnen können, mit denen wir die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen durch Innovationen stärken Erich Manzer, Vice General Manager von Huawei Austria

Wien (OTS) - Jährlich veröffentlicht die Europäische Kommission das EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Im aktuellen Ranking der jährlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung (R&D) ist Huawei weltweit auf Platz drei gereiht, was einen Sprung von zwei Plätzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Damit ist das Technologieunternehmen mit Ausgaben in Höhe von 16,7 Milliarden Euro in F&E der führende Innovationstreiber außerhalb der USA, direkt hinter Alphabet und Microsoft. Im Jahr 2019 flossen 15,3 Prozent des Gesamtumsatzes direkt in den Bereich F&E.

Die größten Innovationstreiber weltweit

Das EU Industrial R&D Investment Scoreboard ist eine jährliche Veröffentlichung der Europäischen Kommission. Ziel des Scoreboards ist es, die Leistung der innovationsgetriebenen Industrie in der EU mit den wichtigsten globalen Konkurrenten darzustellen und zu vergleichen. In der Publikation werden die Forschungsinvestitionen von 2500 Unternehmen weltweit aufgelistet. Diese Investitionen machen rund 90 Prozent der unternehmensfinanzierten F&E der gesamten Welt aus.

Mit der Veröffentlichung zeigt die EU auf, dass die Forschungs- und Entwicklungs-Investitionen in Europa mittlerweile das zehnte Jahr in Folge weiter gestiegen sind. Vor allem in der IKT-, Gesundheits- und Automobilbranche ist dieses stetige Wachstum zu verzeichnen. Unternehmen mit Sitz in der EU steigerten ihre F&E-Investitionen deutlich um 5,6 Prozent.

Österreich als wichtiger Standort für Huawei



In ganz Europa spielt Huawei eine aktive Rolle in den Bereichen Forschung und Entwicklung. So betreibt das Unternehmen in Europa 23 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, 10 Stationen davon in Kooperation mit österreichischen Einrichtungen. Erst 2019 wurde das Huawei Vienna Research Institute gegründet, welches als Dreh- und Angelpunkt der F&E in Mittel- und Osteuropa gilt. Weltweit investiert Huawei etwa 12,7 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung. Besonders aktiv ist das Unternehmen dabei auf dem Gebiet von 5G: Knapp ein Drittel der gesamten F&E-Investitionen wird in diesem Bereich getätigt.

" Innovation gelingt nur mit intensiver Forschung. Großes Commitment zu R&D gehört daher zu den Grundprinzipien der Geschäftsphilosophie von Huawei. Auch das F&E-Zentrum in Wien sehen wir als einen wichtigen Beitrag zur Spitzenforschung n Europa. Allein in Österreich haben wir über zehn Forschungseinrichtungen und Universitäten als Kooperationspartner gewinnen können, mit denen wir die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen durch Innovationen stärken “, erklärt Erich Manzer, Vice General Manager von Huawei Austria.

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:

https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Wolschann

Unternehmenssprecher/ company spokesman



+43-664-1463045

a.wolschann @ huawei.com



https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise