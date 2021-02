Der vielleicht süßeste Service der Stadt! – SACHER DRIVE HOME

Mit SACHER DRIVE HOME kommt die Original Sacher-Torte kostenlos und sicher an Ihre Wunschadresse!

Wien (OTS) - Genuss sicher von zu Hause! Die Sacher Séparées, der Sacher Drive-In und viele andere kreative Ideen sollen Mut und Freude mit Sicherheit trotz Pandemie verbreiten. Auch im dritten Lockdown hält das Team im Sacher die Füße nicht still und überlegt, wie man die Zeit rund um den Valentinstag versüßen kann. Der Drive-In hat sich bewährt und bleibt bestehen und für alle jene, die nicht vorbeikommen wollen oder können folgt nun Drive Home: Sacher bietet die Lieferung der Original Sacher-Torte innerhalb der Städte Wien und Salzburg den ganzen Monat Februar kostenlos an!

„Vielleicht hilft Schokolade gegen den Corona Frust und bereitet Freude. Wir wollen zusätzlich zum Sacher Drive-In jenen, die zu Hause bleiben wollen oder müssen eine Alternative bieten und senden die Original Sacher-Torte kostenfrei nach Hause oder zu Freunden, in die Firma oder ins Büro. Egal wo innerhalb der Stadt, die Original Sacher-Torte kommt frisch“, berichten Andreas Keese und Angélique Weinberger, die Direktoren der Sacher Hotels in Wien und Salzburg.

Dieser Service wird vorerst nur in Wien und Salzburg angeboten und das kostenlos den ganzen Februar über. „Wir versuchen jeweils das Beste aus der Situation zu machen und hoffen mit dieser Aktion viele Menschen anzusprechen, die mit der Original Sacher-Torte sich oder anderen Menschen eine Freude machen wollen“, so Matthias Winkler über den neuen Service.

Bestellung 24/7 – Zustellung täglich

Bestellt kann Montag bis Sonntag, 24 Stunden lang bequem von überall aus über Telefon, Mail oder per Chat werden. Geliefert wird bei Bestellungen bis 13:00 noch am selben Tag bis 19:00 Uhr, nach 13:00 Uhr eingehende Aufträge werden am Folgetag von 14:00 bis 19:00 zugestellt.

Als Zusteller fungieren zum Start die Sacher-MitarbeiterInnen selbst und freuen sich, so den Kontakt zu ihren Gästen und Sacher Fans halten zu können. „Unsere Dienstleistung ist komplett auf unsere Gäste ausgerichtet, wir leben von der Interaktion mit und dem Feedback von unseren KundInnen, umso schwieriger ist es diesen Kontakt, wenn schon nicht physisch zumindest emotional-mental zu halten. Der neue Original Sacher-Torten Zustellservice ist eine weitere Möglichkeit diese wertvollen Beziehungen nicht zu verlieren!“ betonen die beiden Direktoren.

Zugestellt soll bei jedem Wetter und zu jeder Wunschadresse innerhalb der Stadtgrenzen werden und das den ganzen Februar über kostenlos. Die ideale Möglichkeit also, in dieser schwierigen und kalten Jahreszeit den Lieben, guten Freunden oder sich selbst mit der Original Sacher-Torte eine süße Freude zu bereiten.

Bestellkontakte:

Wien:

Telefonisch unter +43 1 51456-0

Per WhatsApp unter +43 676 837 075 499

Per E-Mail unter drivehome@sacher.com

Oder einfach per Chat auf www.sacher.com

Salzburg:

Telefonisch unter +43 662 88977-0

Per WhatsApp unter +43 676 837 075 498

Per E-Mail unter drivehome@sacher.com

Oder einfach per Chat auf www.sacher.com

Sacher Drive Home Finden Sie alle Informationen zum neuen Sacher-Service Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Doris Riedl | Marketing & Communications Manager

driedl @ sacher.com | Tel.: +43 1 51456 127