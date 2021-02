Forschungsexperte Walter Mayrhofer zum FH-Professor ernannt

Der Welser verantwortet seit Oktober die Forschungsagenden der FHWien der WKW - Er verfügt über umfassende Erfahrung mit Österreichs Forschungs- und Innovationssystem

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW hat DI Dr. Walter Mayrhofer, MBA am 27. Jänner 2021 zum FH-Professor ernannt. Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 1. Oktober 2020 Head of Rese­arch der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule und verantwortet damit deren gesamte Forschungsagenden. Außerdem fungiert er als Head of Research Center Digital Economy. „Wir freuen uns, mit Walter Mayrhofer einen ausgewiesenen Experten für angewandte Forschung an der Schnittstelle von Hochschule und Wirtschaft für diese Aufgaben gewonnen zu haben“, erklärt Ing. Mag. (FH) Michael Heritsch, MSc, CEO der FHWien der WKW. „Er passt damit perfekt zu unserer Fachhochschule, die in ihrer wissenschaftlichen Arbeit eng mit Unternehmen kooperiert und diese durch den Transfer von Forschungsergebnissen bei der Bewältigung neuer Herausforderungen unterstützt.“

Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen

Als Head of Research der FHWien der WKW setzt Walter Mayrhofer einen Schwerpunkt auf anwendungsorientierte Forschung zusammen mit Partnerunternehmen. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind. „Speziell kleine und mittelgroße Unternehmen sehen sich durch die Veränderungen der Digitalisierung mit enormen Ansprüchen konfrontiert. Daher möchten wir uns in der Forschung und Entwicklung ganz besonders für diese Unternehmen engagieren und gemeinsam mit ihnen Lösungen und Know-how entwickeln.“ Als größtes Potenzial der FHWien der WKW betrachtet Walter Mayrhofer die Ideen und den Enthusiasmus ihrer Studierenden und MitarbeiterInnen, die es mit anderen Talenten in Österreich und international zu vernetzen gelte. „Denn Forschung und Entwicklung enden nicht an Österreichs Grenzen“, betont Mayrhofer.

Forschungsleiter und Geschäftsführer im Hochschul- und Wissenschaftsbereich

Walter Mayrhofer wurde 1967 in Wels geboren. Er studierte Elektrotechnik sowie Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der TU Wien, Engineering Management an der University of Colorado at Boulder und absolvierte ein MBA-Programm an der Donau-Universität Krems. Für seine Doktorarbeit am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien zum Thema „Management von Unternehmenskooperationen und -netzwerken am Beispiel institutionalisierter Wirtschaftscluster“ erhielt er den Rudolf-Sallinger-Preis 2004.

Vor seiner Tätigkeit an der FHWien der WKW war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Wien, Forschungsleiter der FH Burgenland und von Fraunhofer Austria sowie als Geschäftsführer der FTI Burgenland GmbH, Forschung Burgenland GmbH und „die angewandte“ Continuing Education GmbH, der Weiterbildungseinrichtung der Universität für angewandte Kunst Wien und der Donau-Universität Krems, tätig.

Große Vertrautheit mit der heimischen Unternehmenslandschaft

Walter Mayrhofer bringt umfangreiche Erfahrung mit dem österreichischen Forschungs- und Innovationssystem mit und ist mit der heimischen Unternehmenslandschaft sehr gut vertraut. Zuletzt war er u. a. hauptverantwortlich für die Konzeption und den Aufbau des Industriepanels „Made in Austria: Produktionsarbeit in Österreich“, das jährlich über 100 GeschäftsführerInnen, Vorstände, BetriebsleiterInnen und EigentümerInnen zu aktuellen Entwicklungen der österreichischen produzierenden Industrie befragt.

Walter Mayrhofer ist Head of Research der FHWien der WKW und wurde nun zum FH-Professor ernannt. Durch anwendungsorientierte Forschung möchte er Unternehmen unterstützen, speziell bei der Digitalisierung.

Bildrechte: Flo Hanatschek

„Wir freuen uns, mit Walter Mayrhofer einen ausgewiesenen Experten für angewandte Forschung an der Schnittstelle von Hochschule und Wirtschaft gewonnen zu haben", erklärt Michael Heritsch, CEO der FHWien der WKW.

Bildrechte: feelimage | Matern

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

