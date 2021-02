Übernahme durch Clayton, Dubilier & Rice macht Wolseley UK zu unabhängigem Unternehmen

London und New York (ots/PRNewswire) - Investition bietet die Chance zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums

Clayton, Dubilier & Rice hat heute die bereits angekündigte Übernahme von Wolseley UK, einem führenden Fachhändler für Sanitär-, Heizungs-, Klimatisierungs-, Rohrleitungs- und Infrastruktur- und Versorgungsprodukten in Großbritannien, von Ferguson plc abgeschlossen. Die Carve-out-Transaktion mit einem Wert von 308 Millionen GBP begründet Wolseley als unabhängiges Unternehmen, das sich vollständig im Besitz des Managements und der Fonds von CD&R befindet.

Die Marke Wolseley wurde im 19. Jahrhundert gegründet und ist eine der angesehensten und bekanntesten in Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2020 hat Wolseley einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. GBP erwirtschaftet. Neben Sanitär- und Heizungsprodukten und den dazugehörigen Rohren, Ventilen und Fittings bietet das Unternehmen Produkte für die Klima- und Kältetechnik für gewerbliche Kunden sowie Produkte für die zivile Infrastruktur und den Versorgungsmarkt an.

Bruno Deschamps, Betriebsberater für CD&R-Fonds und ehemaliger COO von Ecolab, übernahm zum Abschluss der Übernahme die Rolle des Vorstandsvorsitzenden von Wolseley. CEO Simon Oakland ist weiterhin der Leiter von Wolseley. Die Transaktion wurde ursprünglich am 4. Januar 2021 hier angekündigt.

Informationen zu Wolseley

Wolseley wurde 1887 gegründet, betreibt 542 Filialen und drei Vertriebszentren und beschäftigt ca. 5.000 Vollzeitkräfte. Weitere Informationen finden Sie auf www.wolseley.co.uk.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice ist eine private Investmentfirma und verfolgt den Aufbau stärkerer, profitablerer Unternehmen. Seit seiner Gründung hat CD&R die Investition von mehr als 30 Milliarden USD in 96 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von mehr als 150 Milliarden USD verwaltet. Die Kanzlei hat Büros in New York und London. Während seiner mehr als 20-jährigen Investitionstätigkeiten in Europa hat CD&R 20 Unternehmen mit einem Kapital von mehr als 6 Milliarden USD erworben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cdr-inc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/402242/CDR_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Daniel G. Jacobs

+1 (212) 407 5218

djacobs @ cdr-inc.com