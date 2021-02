Oö. Volksblatt: "Verspielen wir's nicht" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 2. Februar 2021

Linz (OTS) - Die Öffnung des gesamten Handels unter künftig verschärften Corona-Schutzmaßnahmen ist eine gute Entscheidung. Einkaufen in einem Sportgeschäft oder im Modegeschäft des Vertrauens ist, wenn man sich an Vorschriften à la FFP2-Maske und Abstand hält, vertretbar – Massenausflüge in Einkaufszentren freilich weiterhin nicht. Tests bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen sind eine ebenso gute Idee, Testungen in Schulen sowieso.

Wir sollten uns bei alldem vor Augen halten: Die Regierungen – unsere ebenso wie jene anderer Länder – handeln weder autoritär noch abgehoben, wenn sie weiter Schutzmaßnahmen in Kraft setzen bzw. in Kraft lassen. Denn egal, wie sehr wir uns das persönlich wünschen, egal, wie sehr verantwortungslose Politiker vom Schlage eines Herbert Kickl die Empörten spielen: Fakt ist und bleibt, dass wir uns alle gemeinsam noch nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Die angelaufenen Impfkampagnen lassen darauf hoffen, dass wir das längere Wegstück durch die Pandemie schon hinter uns haben. Vorbei ist die Corona-Gefahr aber deshalb noch nicht. Tun wir uns selbst sowie unseren Mitmenschen einen Gefallen und verspielen wir die Öffnungsschritte nicht durch Sorglosigkeit!

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at