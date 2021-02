Junge ÖVP begrüßt behutsame Öffnungsschritte

Öffnung einzelner Bereiche kann nur mit den umfangreichen Sicherheitsauflagen gelingen - Infektionszahlen müssen weiterhin genauestens beobachtet werden

Wien (OTS) - „Wir sind alle schon müde und wünschen uns nichts sehnlicher, als dass wir endlich wieder ein Stück Normalität zurückbekommen“, so die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat Claudia Plakolm anlässlich des heute von der Bundesregierung vorgestellten Fahrplans für die nächsten Wochen. „Klar ist aber auch, dass die Öffnung einzelner Bereiche in der derzeitigen Situation nur mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gelingen kann und wir die Infektionszahlen ganz genau im Auge behalten müssen!“

Für alle Schülerinnen und Schüler in Österreich ist das schrittweise Wiederhochfahren des Schulbetriebes besonders wichtig. Das wochenlange Distance Learning war nicht nur für alle Eltern eine enorme Doppelbelastung, sondern auch psychisch für alle Schülerinnen und Schüler sehr belastend. Die Maskenpflicht im Unterricht sowie die Ausdünnung durch den Schichtbetrieb in der Unter- und Oberstufe garantieren einen möglichst sicheren Schulbetrieb. „Ich halte darüber hinaus die Entscheidung, Präsenzunterricht nur für Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, die sich regelmäßig testen lassen, für unumgänglich“, so Plakolm weiter.

Kein Verständnis hat Plakolm hingegen für das Verhalten einzelner Kollegen der FPÖ, die sich gestern ohne Maske und Abstand unter die Menschenmenge beim „Spaziergang“ in Wien gemischt haben. Ein solch ignorantes Verhalten ist grob fahrlässig und stellt eine Gefahr für unsere Gesundheit dar. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Infektionszahlen noch weiter zu senken. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen daher wichtiger denn je“, appelliert Plakolm abschließend.

