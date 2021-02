LR KAINEDER: Geplante Öffnungsschritte sind wichtiges Signal – es braucht neben der Zuversicht aber auch Vorsicht

Linz (OTS) - Für den oberösterreichischen Landessprecher der Grünen Landesrat Stefan Kaineder sind die geplanten Öffnungsschritte raus aus dem Lockdown ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger im Land.

„Oberstes Ziel muss das Verhindern einer dritten Welle sein. Die Menschen sehnen sich aber nach ein bisschen Normalität, daher finde ich eine erste Teilöffnung des Handels aber vor allem der Schulen gut. Mit den erweiterten Sicherheitsvorgaben, aufmerksamen Kontaktnachverfolgung und einer ausgeklügelten Teststrategie sollte es uns gelingen, das Virus in Zaum zu halten bis wir durch die Impfung die Pandemie überwinden können. In den Ländern müssen jetzt unbedingt ausreichend gratis Tests zur Verfügung gestellt werden", betont Kaineder.

