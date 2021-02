Lockdown-Lockerung ist ein Schritt in die richtige Richtung

Graz (OTS) - WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Handelsobmann Gerhard Wohlmuth begrüßen die heutige Ankündigung der Bundesregierung, den Lockdown mit 8. Februar zu lockern: „Die Unternehmen haben sich intensiv auf ein sicheres Aufsperren vorbereitet. Nun müssen wir die Wirtschaft Schritt für Schritt, begleitet von einer intensiven Test- und Impfstrategie, wieder hochfahren.“

Mit 8. Februar sollen nicht nur Kinder – zumindest schichtweise – wieder in die Schulen dürfen, auch der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure sollen unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnen dürfen. „Unsere Betriebe sind bestens dafür gerüstet“, ist WKO Steiermark Präsident Josef Herk überzeugt: „Entsprechende Vorbereitungen und Sicherheitskonzepte wurden nun über Wochen vorangetrieben.“ Das bestätigt auch Handelsobmann Gerhard Wohlmuth: „An oberster Stelle steht der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter. Mit dem Tragen einer FFP2-Maske, der neuen Quadratmeter-Regel und Eintrittstest ist dieser Schutz aus unserer Sicht jedenfalls gegeben.“ Parallel dazu brauche es jetzt eine rigorose Umsetzung der Test- und Impfstrategie. Denn Ziel müsse es sein, dass alle Branchen so schnell wie möglich wieder öffnen. „Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern steht das finanzielle Wasser bis zum Hals. Darum braucht es jetzt auch einen politischen Paradigmenwechsel hin zu einer Kultur des Ermöglichens, die mit der heutigen Entscheidung der Bundesregierung, den Lockdown zu lockern, eingeleitet wurde. Ein richtiger und wichtiger Schritt, bei dem sich die Wirtschaft ihrer Verantwortung bewusst ist“, so Herk abschließend.

