Staatssekretärin Mayer: Museen-Öffnung „wichtiges Zeichen“

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer betont die Wichtigkeit der Öffnung der Museen, Ausstellungshäuser und Bibliotheken für die Kunst- und Kulturbranche.

Wien (OTS) - „Dass die Museen, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive bei den ersten Öffnungsschritten dabei sind, ist ein enorm wichtiges Zeichen für die gesamte Kunst- und Kulturbranche“, sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute zu den für 8. Februar festgelegten Öffnungsschritten.

„Kultur-Einrichtungen sind Orte der Inspiration, der Reflexion und der intellektuellen Auseinandersetzung. Den Menschen fehlen diese Aspekte des Lebens. Ich halte es daher für zentral, dass auch diese Bereiche berücksichtigt werden, wenn wir darüber nachdenken, was unter welchen vorsichtigen Bedingungen wieder möglich gemacht werden kann“, so Mayer weiter. „Ich kann nur alle Menschen, die in Österreich leben, dazu einladen, jene kulturellen Angebote, die jetzt wieder möglich sind, wahrzunehmen – natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen.“

