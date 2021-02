Wirtschaftsbund begrüßt erste Öffnungsschritte

Wien (OTS) - „Die heute von der Bundesregierung präsentierten Öffnungsschritte sind ein hoffnungsvolles Signal für unsere Betriebe. Die wiedergewonnenen Freiheiten dürfen nicht leichtfertig verspielt werden: Es liegt jetzt an jedem Einzelnen von uns, die Maßnahmen strikt einzuhalten und ein zielgerichtetes Öffnen weiterer Branchen zu ermöglichen. Denn alle Betriebe wollen aufsperren und endlich wieder arbeiten“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Eintrittstests, Contact Tracing und Impfungen sind Schlüssel zur Freiheit

„Abstand halten, FFP2-Masken tragen und regelmäßig testen – so können wir die Infektionszahlen weiter senken. Die Wirtschaft hat seit Beginn der Krise einen umfassenden Werkzeugkoffer an Präventionsmaßnahmen erarbeitet, der nun zum Einsatz kommt. Neben den verschärften Maßnahmen braucht es ein ausreichendes Angebot an Testmöglichkeiten und ein funktionierendes Contact Tracing. Dann können wir mit steigender Zahl Geimpfter in den nächsten Wochen auch Gastronomie und Hotellerie öffnen und wieder Veranstaltungen besuchen“, so Egger abschließend.

