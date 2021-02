Bundespräsident Van der Bellen telefonierte mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres

Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Klimakrise sowie die Rückkehr zum Multilateralismus zentrale Themen

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in einem Telefonat mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die Unterstützung Österreichs für die Bemühungen der Vereinten Nationen im Kampf gegen die Covid-19 Pandemie zugesichert. Beide Gesprächspartner erachteten es als besonders wichtig, Impfstoffe sowohl im Heimatland als auch der Bevölkerung in einkommensschwachen Ländern verfügbar zu machen.

Weitere Gesprächsthemen waren die Klimakrise sowie die Rückkehr zum Multilateralismus zur gemeinsamen Bekämpfung der globalen Herausforderungen. Der Bundespräsident würdigte die schwierige Arbeit der Vereinten Nationen in den Konfliktregionen der Welt, die angesichts der Pandemie in den Hintergrund gerückt seien. Er teilte die Befürchtung des Generalsekretärs, dass zahlreiche Konflikte und Krisensituationen durch die Pandemie und die Auswirkungen der Klimakrise noch weiter verschärft würden.

Der Bundespräsident sprach auch den Amtssitz der Vereinten Nationen in Wien an, wobei er seine Hoffnung ausdrückte, Antonio Guterres, sobald es die Umstände erlaubten – wieder in Wien begrüßen zu können. Abschließend zeigte sich der Bundespräsident erfreut über die neuerliche Kandidatur des Portugiesen für eine zweite Amtsperiode und unterstrich die Unterstützung Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at