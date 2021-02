Estlands Geologie ist vielversprechend für die Endlagerung von Atommüll

London (ots/PRNewswire) - Eine Deep-Isolation-Studie für das Unternehmen Fermi Energia, das fortschrittliche Reaktoren einsetzt, erörtert die potenzielle Eignung von Gebieten in Estland als Standort für ein tiefes horizontales Bohrloch-Atommüllendlager. Diese vorläufige Studie ergab, dass es keine grundlegenden geologischen Beschränkungen für die Entsorgung von Atommüll in Estland gibt und dass eine Reihe von Standorten das Potenzial haben, die IAEA-Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

Die Studie, eine qualitative geologische Bewertung des kristallinen Grundgebirges Estlands, bewertet mögliche Risikofaktoren in den 15 Bezirken Estlands.

Da Estland sich zum Ziel gesetzt hat, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren, könnte die fortschrittliche nukleare Stromerzeugung aus kleinen modularen Reaktoren dazu beitragen, die Ziele für saubere Energie zu erreichen. Doch die Frage der Entsorgung abgebrannter Kernbrennstoffe könnte ein Hindernis darstellen.

"Wenn wir in unseren Bemühungen erfolgreich sein wollen, dass Estland das erste Land der Europäischen Union wird, das in den 2030er Jahren einen SMR einsetzt, müssen wir jetzt Verantwortung bei der Planung der Entsorgung abgebrannter Brennelemente übernehmen", sagte Kalev Kallemets, CEO von Fermi Energia. "Diese Studie zeigt, dass ein Tiefenlager alle Voraussetzungen erfüllen könnte und sicher, kosteneffizient, einfach zu implementieren und skalierbar ist."

Deep Isolation hat kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Electric Power Research Institute eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass die Errichtung eines Tiefenlagers neben einem hypothetischen fortschrittlichen Reaktor in den USA sicher und kosteneffizient sein könnte. Fermi Energia ist das erste EU-Unternehmen, das mit Deep Isolation einen Vertrag über eine geologische Studie abgeschlossen hat.

"Während Estland über die Rolle nachdenkt, die eine fortschrittliche Kernenergieerzeugung bei der Schaffung einer kohlenstoffarmen Zukunft spielen kann, können sich Bürger und politische Entscheidungsträger darauf verlassen, dass es einen sicheren und erschwinglichen Weg zur Entsorgung abgebrannter Kernbrennstoffe gibt", sagte Chris Parker, Managing Director, Deep Isolation EMEA Limited. "Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der Bestätigung, dass Regionen in ganz Estland, insbesondere entlang der Nordküste in der Nähe eines potenziellen SMR-Standorts, potenziell sicher ein Bohrloch-Endlager beherbergen könnten."

Länder wie Finnland, Schweden und Frankreich bauen verminte Endlager, aber tiefe horizontale Bohrungen in Estland würden den Abfall viel tiefer isolieren - 1.500 Meter im Vergleich zu etwa 500 Metern - und würden etwa ein Viertel der Kosten verursachen, so die Forschung von Deep Isolation in Zusammenarbeit mit amerikanischen fortschrittlichen Atomunternehmen und EPRI. Tiefbohrungen sind schneller einsatzbereit, da das Bohren nur Wochen dauert, während der Abbau Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann. Und sie sind wahrscheinlich sicherer, weil es weder lange Abfalltransporte noch Arbeiter unter Tage gibt.

