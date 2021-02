Theresa Vonach übernimmt Leitung des Presseteams von Vizekanzler Kogler

Gabi Zornig wechselt als Leiterin der externen Kommunikation zur ÖBB

Wien (OTS) - Theresa Vonach, seit Dezember eine der Pressesprecherinnen von Vizekanzler Werner Kogler, übernimmt die Leitung des Presseteams im Kabinett des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Sie startete ihre berufliche Laufbahn in Kommunikationsagenturen, war Leiterin der Kommunikation der NPO „Teach for Austria“ und vor ihrem Wechsel zu Vizekanzler Kogler als Pressesprecherin für die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein tätig.

Gabi Zornig, Pressesprecherin und bisherige Leiterin des Presseteams, verlässt mit Februar 2021 das Kabinett. Sie übernimmt ab März die Leitung der externen Kommunikation der ÖBB. „Ich möchte Gabi Zornig für ihr unglaublich hohes Engagement und ihre äußerst professionelle Arbeit in den vergangenen Jahren herzlich danken. Gratulation an die ÖBB – sie holen mit Gabi Zornig einen sehr erfahrenen und hervorragend vernetzten Kommunikations-Profi an Bord. Ich wünsche Gabi alles Gute für diesen neuen beruflichen Lebensabschnitt“, sagt Vizekanzler Kogler.

