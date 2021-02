Petra Schumich neue Landesvorsitzende

Frau in der Wirtschaft

Eisenstadt (OTS) - Die Unternehmerin Petra Schumich aus Oslip folgt Melanie Eckhardt als Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ im Burgenland.

Petra Schumich, Bezirksvorsitzende im Bezirk Eisenstadt, wurde als Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft einstimmig gewählt. Die Damenkleidermachermeisterin ist seit 2008 selbständig und beschäftigt drei Mitarbeiterinnen. Schumich ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Ich freue mich, dass mir das Vertrauen ausgesprochen worden ist. Als Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Burgenland werde ich mich der Bedürfnisse und Anliegen der Unternehmerinnen im Burgenland annehmen“, so die neue Landesvorsitzende: „Ich will mehr Anerkennung für die selbständig tätigen Frauen erreichen und das partnerschaftliche Miteinander fördern.“ Schumich ergänzt: „Gerade in Zeiten der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach wie vor viel zu tun ist.“

Ein besonderer Dank gilt ihrer Vorgängerin Melanie Eckhardt. Unter ihrem Vorsitz konnten nicht nur viele Projekte wie z.B. „Unternehmerin macht Schule“, „Powerwochenende für Unternehmerinnen“ und „g´lernt is g´lernt“ umgesetzt werden, sondern auch bei vielen Veranstaltungen und unzähligen Betriebsbesuchen ein gutes Netzwerk aufgebaut werden.

Ihre Stellvertreterinnen sind die Bezirksvorsitzende von Oberpullendorf Rita Maria Schermann und die Bezirksvorsitzende von Jennersdorf Michaela Eckhardt.

