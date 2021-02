ORF im Jänner 2021: 37,6 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Jänner 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. den alpinen Ski-Übertragungen aus Schladming, Kitzbühel und Flachau, dem Neujahrskonzert, Fiction wie „Die Toten von Salzburg“ sowie den weiterhin intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation in Österreich einen Marktanteil von 37,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,361 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 57,8 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Jänner 2021

ORF 1: 2,443 Millionen Seher/innen (12,3 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,597 Millionen Seher/innen (22,2 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 34,5 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,5 Prozent MA

Gegenüber Jänner 2020 bedeutet das eine Marktanteils-Steigerung der ORF-Gruppe um 3,0 Prozentpunkte.

Die zehn Topreichweiten:

„Zeit im Bild“ (18. Jänner)

2,044 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (18. Jänner)

1,842 Millionen Zuschauer/innen, 61 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren in Schladming“, 2. DG (26. Jänner)

1,428 Millionen Zuschauer/innen, 40 Prozent Marktanteil

„Abfahrt der Herren in Kitzbühel“ (24. Jänner)

1,264 Millionen Zuschauer/innen, 68 Prozent Marktanteil

„Neujahrskonzert, Teil 2“ (1. Jänner)

1,225 Millionen Zuschauer/innen, 54 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren in Flachau“, 2. DG (17. Jänner)

1,186 Millionen Zuschauer/innen, 56 Prozent Marktanteil

„Slalom der Damen in Flachau“, 2. DG (12. Jänner)

1,174 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (14. Jänner)

1,078 Millionen Zuschauer/innen, 39 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (21. Jänner)

1,050 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial zum Sturm aufs Kapitol“ (6. Jänner)

1,048 Millionen Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

-- live in ORF 2 verfolgten bis zu 1,298 Millionen Zuseherinnen und Zuseher die 63. ORF-Übertragung des Neujahrskonzerts, im Schnitt sahen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 1,225 Millionen bei einem Marktanteil von 54 Prozent (40 bzw. 49 Prozent MA in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29); der erste Teil des Konzerts erreichte bereits bis zu 1,170 Millionen Klassikfans

-- das ebenfalls am 1. Jänner am frühen Nachmittag ausgestrahlte „Ballett der weißen Hengste“, die erste Übertragung aus der Spanischen Hofreitschule seit 50 Jahren, sahen im Schnitt 340.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 16 Prozent MA

-- hohes Publikumsinteresse im Jänner an der „ZIB 2“ mit einem Monatsschnitt von 917.000 Seher/innen bei 32 Prozent MA und bis zu 1,078 Millionen (14. Jänner)

-- die „ZIB Spezial“ am 6. Jänner zum Sturm auf das Kapitol sahen 1,048 Millionen bei 37 Prozent MA, die Inauguration von Joe Biden am 20. Jänner bis zu 927.000 Seher/innen

-- mit durchschnittlich 1.031.000 Zuseherinnen und Zusehern erreichten „Die Toten von Salzburg“ mit „Schwanengesang“ am 6. Jänner Bestwerte; „Blind ermittelt“ hatte am 4. Jänner in ORF 1 eine Reichweite von 561.0000 bei 16 Prozent MA; „Spuren des Bösen“ kam am 31. Jänner auf 668.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 20 Prozent MA

-- bis zu 1,313 Millionen Skifans sahen am 12. Jänner zur Primetime den entscheidenden zweiten Durchgang des Nachtslaloms der Damen in Flachau, im Schnitt waren 1,174 Millionen bei 31 Prozent Marktanteil (27 bzw. 36 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Auf ähnlich hohe Werte kam der Slalom der Herren in Flachau am 17. Jänner mit bis zu 1,317 Millionen – im Durchschnitt verfolgten 1,186 Millionen den zweiten Durchgang (56 Prozent Marktanteil, 47 bzw. 56 Prozent in den jungen Zielgruppen)

-- insgesamt verfolgten 2,952 Millionen Sportfans die ORF-Live-Berichterstattung aus Kitzbühel (weitester Seherkreis), das sind 39 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; den Topwert erreichte dabei die Abfahrt am 24. Jänner mit bis zu 1,412 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 1,264 Millionen bei 68 Prozent MA (63 bzw. 79 Prozent in den jungen Zielgruppen), die erste Abfahrt am 22. Jänner sahen bis zu 1,068 Millionen bzw. durchschnittlich 925.000 bei 64 Prozent MA (52 bzw. 58 Prozent bei den Jungen); am ungewöhnlichen Montag-Termin (am 25. Jänner) ließen sich bis zu 747.000 bei im Schnitt 675.000 und 61 Prozent Marktanteil (41 bzw. 58 Prozent in den jungen Zielgruppen) das Rennen live in ORF 1 nicht entgehen

-- zwar ohne Publikum an der Piste, dafür aber mit umso mehr Fans zu Hause an den Bildschirmen: Bis zu 1,731 Millionen Skifans ließen sich am 26. Jänner das Schladminger „Nightrace“ in ORF 1 nicht entgehen – im Schnitt waren im zweiten Durchgang 1,428 Millionen bei 40 Prozent Marktanteil (36 bzw. 45 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit dabei; Topwerte gab es dabei auch für den ersten Durchgang mit bis zu 1,144 Millionen und durchschnittlich 999.000 bei 43 Prozent Marktanteil (42 bzw. 50 Prozent bei E-49 und E-29)

-- Ferdinand von Schirachs Zweiteiler „Feinde“ u. a. mit Klaus Maria Brandauer erreichte am 3. Jänner im Schnitt bis zu 791.000 RW und 23 Prozent Marktanteil

-- die „Vorstadtweiber“ starteten im Jänner mit im Schnitt bis zu 817.000 RW bei 22 Prozent MA (11. Jänner) in ORF 1 die neue Staffel, in der Zielgruppe 12 bis 29 Jahre wurden dabei bis zu 37 Prozent MA erreicht

-- große Bühne auch im Lockdown: „Klein gegen Groß“ erreichte am 2. Jänner 578.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 23 Prozent MA in der Zielgruppe 12-29 Jahre, das „Wenn die Musi spielt Winter-Special“ aus Bad Kleinkirchheim am 23. Jänner 524.000

-- einmal mehr top: „Der Bergdoktor“ mit einem Monatsschnitt von 916.000 Seher/innen bei 26 Prozent MA im ORF-2-Hauptabend

-- erfolgreicher Start für „Fit mit Philipp“: im Schnitt machten bis zu 211.000 RW um 9.10 Uhr bei den morgendlichen Fitness-Übungen mit

-- faktisch ein Publikumserfolg: „Fakt oder Fake“ erreichte im Jänner in ORF 1 bis zu 491.000 Fans, im Schnitt waren 424.000 mit dabei

-- der neue „Kabarett Spieleabend“ feierte am 29. Jänner mit bis zu 454.000 Zuschauerinnen und Zuschauern seine Premiere in ORF 1, „Fakt oder Fake“ erzielte danach mit durchschnittlich 491.000 einen Bestwert und „Was gibt es Neues?“ begeisterte mehr als eine halbe Million Zuseher/innen

-- einmal mehr erfolgreich: der „Kabarettgipfel“ am 8. Jänner in ORF 1 u. a. mit Lukas Resetarits und Andreas Vitásek mit 624.000 RW; mit seinem zweiteiligen Kabarett-Programm „Wurscht“ erreichte Resetarits bis zu 409.000 (15. Jänner)

-- Topwert für „IM ZENTRUM“ am 10. Jänner („Von Lockdown zu Lockdown“) mit einer Reichweite von bis zu 800.000 bei 31 Prozent Marktanteil

-- das Wirtschaftsmagazin „Eco“ erreichte am 14. Jänner mit 676.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 33 Prozent Marktanteil Bestwerte

-- 845.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, als Karl Ploberger, Katharina Gutensohn, Thomas Stipsits und Ferry Öllinger am 30. Jänner bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ ihr Wissen in den Dienst von „Licht ins Dunkel“ stellten (27 Prozent MA)

-- Bestwerte auch für „Stöckl.“: Am 28. Jänner erreichte der Talk mit Armin Assinger, Hera Lind, Paul Ivić und Sepp Schellhorn 355.000 RW bei 24 Prozent MA

-- Publikumsmagnet „Seitenblicke“: Insgesamt zwölf Mal verfolgten im Jänner eine Million oder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer das ORF-Gesellschaftsmagazin

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Jänner 2021 vorläufig gewichtet, ORF

Unter anderem die von den Userinnen und Usern intensiv abgerufene Berichterstattung zur Coronavirus-Pandemie und -Impfung sowie die Ski-Rennen in Kitzbühel, Flachau und Schladming führten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) dazu, dass die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Jänner 2021 besonders intensiv genutzt wurden: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 12,4 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 80,2 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 343 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Bei den Bruttoviews bedeutet dies den bisher höchsten Monatswert seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at