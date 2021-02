Ford, Österreichs Nummer 1 bei Nutzfahrzeugen, setzt mit seinen zertifizierten Umbaupartnern auf individuelle, nachhaltige Lösungen (FOTO)

Wien (ots) - Einer der Gründe für den Erfolg der Ford Motor Company in Österreich, insbesondere im Nutzfahrzeugsegment, sind die individuellen Lösungen, die Ford zusammen mit seinen zertifizierten Umbaupartnern anbietet.

Seit bald drei Jahrzehnten ist die Lagermax Autotransport ein verlässlicher und auch sehr enger Partner von Ford. Verantwortlich für die Logistik zahlreicher Marken in ganz Österreich, ist Lagermax auch ein wichtiger Ansprechpartner für marktspezifische Umbauten. Ein Angebot, von dem Ford bei verschiedensten Modellen Gebrauch macht. Das beginnt bei der simplen Beklebung eines Sondermodells und reicht über steuerlich relevante Adaptionen bis hin zu umfassenden Umbauten, wie sie bei speziellen Branchenmodellen gefragt sind. Umgebaut werden dabei nicht nur Kastenwagen, sondern auch Fahrgestelle und natürlich das Pick Up-Modell Ranger.

Neben den gewerblichen Kunden, für die Ford verschiedene Modelle bei Lagermax umrüsten lässt, sind es auch viele Nutzer im sensiblen Kommunal- und Einsatzfahrzeugsegment, die bedient werden können. Im Fokus stehen hier Mannschaftsbus-Varianten, die Ausrüstung mit Dachträgern oder Signalanlagen, aber auch umfassende Eingriffe wie der Aufbau eines Kippers oder die Integration einer Ladebordwand. Allen Modellen gemein ist hier nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die obligatorische behördliche Abnahme, die mehrmals wöchentlich direkt bei Lagermax erfolgt.

Neu - und ein weiterer Beweis dafür, wie kreativ und zugleich auch wie schnell Lagermax gemeinsam mit Ford auf Marktanforderungen reagieren kann - ist der Ford Transit Custom Flexibus. Optional auch mit Aufstelldach ausgerüstet, taugt diese Variante während der Woche als vollwertiges Arbeitsgerät, und kann dank des integrierten Multifunktionsbodens samt Schienensystem binnen weniger Minuten zum Camper für die ganze Familie umgerüstet werden. Durch das Zurückgreifen auf die Pkw-Version als Basis für den Flexibus ist er von der bevorstehenden NoVA-Erhöhung nicht betroffen, sondern wird ganz im Gegenteil dadurch für Unternehmer noch relevanter.

Zur Ford Motor Company (Austria) GmbH

Die Ford Motor Company (Austria) GmbH kann trotz Corona auf ein fulminantes Jahr 2020 zurückblicken: Der Marktanteil konnte auf 7,65% ausgebaut werden und ist damit in Österreich zum 5. Mal in Folge gewachsen. Eine Leistung, die zuletzt in der Nachkriegszeit erzielt werden konnte.

Besonders bei den Nutzfahrzeugen konnte Ford kräftig zulegen und seinen Marktanteil von 19,28% 2019 auf sensationelle 21,34% 2020 steigern, was gleichzeitig auch die Marktführerschaft bei den Nutzfahrzeugen in Österreich mit sich brachte.

Ständige Weiterentwicklungen und Verbesserungen in diesem Segment, wie etwa

nochmals verbesserte Kraftstoff-Effizienz der EcoBlue Diesel-Motoren

Einführung von Mildhybrid- und Plug-In-Hybrid Antrieben

Erweiterung um Transit Connect mit einer knappen Tonne Nutzlast

neue Ausstattungslinien "Trail" und "Active" für Transit und Transit Custom

Allradantrieb für den Transit Kastenwagen

sorgen für diese Spitzenposition.

Ford Nutzfahrzeuge

Ford stellt bereits seit 1905 Nutzfahrzeuge her und seit 55 Jahren Fahrzeuge der Baureihe Transit. Zukunftsweisend ist der für Anfang 2022 angekündigte E-Transit, die erste voll-elektrische Variante des europaweit meistverkauften Transporters im 2-Tonnen-Segment. Es handelt sich bei diesem Null-Emissions-Fahrzeug um eine komplette Ford-Eigenentwicklung mit einer neu konstruierten Hinterachse und einer Heavy-Duty-Einzelradaufhängung, wobei das Ladevolumen vollständig erhalten werden konnte.

Bildunterschrift (v.l.):

Gerhard Loibichler - Leitung Arbeitsvorbereitung/Vertrieb Fahrzeugtechnik, Lagermax

Dorian Deisenhammer - Geschäftsführer, Lagermax

Danijel Dzihic - Generaldirektord, Ford Österreich

Gerhard Konrad - Spezialist Auf-/Umbauten Nutzfahrzeuge, Ford Österreich

