Lotto: Sechsfachjackpot mithilfe „alter Bekannter“ – jetzt 10 Mio. Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus in NÖ und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Spielerisch gesehen nimmt das neue Jahr den Drive der Schlussphase des alten ungebremst mit und gibt weiter Vollgas. Denn nur gut einen Monat nach dem letzten Lotto Sechsfachjackpot Ende Dezember gibt es jetzt neuerlich einen Sechsfachjackpot. Diesmal sogar mit Aussichten auf einen zweistelligen Millionengewinn, denn die Österreichischen Lotterien rechnen mit rund 10 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Der Grund dafür mag vielleicht auch in Fortunas glücksgöttlichen Launen und in ihrer Vorliebe für alte Bekannte zu sehen sein. Sie konnte auch am Sonntag ihre Späßchen nicht lassen und holte mit 5 und 27 erneut Zahlen hervor, denen sie auch schon bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch ihre Liebe schenkte. Aber nicht nur: Dieses Pärchen rollte nun schon viermal in Folge aus dem Ziehungstrichter.

Gleich neun Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 29.300 Euro. Ein Vorarlberger und zwei Niederösterreicher kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, zwei weitere Niederösterreicher, zwei Wiener, ein Tiroler und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Zum vierten Mal in Folge gab es bei LottoPlus einen Solo-Sechser, und diesmal war Niederösterreich erfolgreich. Ein Waldviertler gewann mit dem dritten von vier Quicktipps rund 596.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 800.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurden zwar mehr als 1,5 Millionen Wettscheine auf Übereinstimmung mit der gezogenen Joker Zahl überprüft, aber es war keiner mit der richtigen Joker Zahl dabei. Damit wartet beim Joker ein Jackpot, und dabei wird es am Mittwoch um rund 600.000 Euro gehen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Jänner 2021

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 7.379.363,89 – 10 Mio. warten 9 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.267,50 239 Fünfer zu je EUR 1.202,30 536 Vierer+ZZ zu je EUR 160,80 10.860 Vierer zu je EUR 44,00 14.111 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 177.787 Dreier zu je EUR 4,80 467.888 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 5 25 27 28 40 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Jänner 2021

1 Sechser zu EUR 596.393,40 120 Fünfer zu je EUR 940,70 6.267 Vierer zu je EUR 20,80 99.517 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 11 19 23 43 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 31. Jänner 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 324.648,03 – 600.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 171 mal EUR 880,00 1.499 mal EUR 88,00 15.951 mal EUR 8,00 158.384 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 4 9 0 4

