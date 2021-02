Grüne Wien/Prack: Spekulation mit Kleingärten wird in Zukunft verhindert

Grüne Wien begrüßen Initiative von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál – Kleingärten dürfen keine Luxuximmobilien werden

Wien (OTS) - „Wir sind hoch erfreut, dass Frau Vizebürgermeisterin Gaál der grünen Forderung nachkommt und den Verkauf von Kleingärten auf städtischem Boden stoppt. Damit werden 13.805 Grundstücke, auf denen Kleingärten stehen, nachhaltig vor spekulativer Verwertung geschützt“, so Gemeinderat Georg Prack zu einem Bericht in der Tageszeitung die Presse. Die Grünen haben bereits in der vergangenen Sitzung des Wohn-Ausschusses eine diesbezügliche Strategieänderung vorgeschlagen.

Der Verkauf von Kleingärten führt zu einer Preisspirale nach oben. Die Grundstücke können nach einer Spekulationsfrist zu Marktpreisen verkauft werden, wobei der Verkaufspreis der Gemeinde Wien und der spätere Verkaufspreis, den die neuen Eigentümer*innen erzielen, teilweise weit auseinanderliegen können. „Mit dem Verbleib der Grundstücke im städtischen Eigentum können wir verhindern, dass Kleingärten zu Luxusimmobilien werden, die sich kein normaler Mensch mehr leisten kann. Mit dem Stopp des Verkaufs und damit dem Verbleib der Kleingärten in der Hand der Stadt Wien bleiben die Mieten oder Pachten weiterhin leistbar“, so Prack, der an die Ursprünge der Schrebergartenbewegung in der Arbeiter*innenbewegung erinnert.

„Grund und Boden sind ein endliches und beschränktes Gut, gerade in einer Großstadt wie Wien. Deshalb müssen wir sorgsam mit den kommunalen Grundstücken umgehen. Es liegt im strategischen Interesse der Stadt, sich über kommunales Eigentum an Grund und Boden einen hohen Einfluss auf Bodenpreise zu sichern. Die Ankündigung von Vizebürgermeisterin Gaál ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung,“ so Prack abschließend.

