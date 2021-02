Sicher und gut versorgt mit GOURMET Daheim

Samariterbund Wien KundInnen ziehen positive Bilanz zu ,Essen auf Rädern‘-Angebot

Wien (OTS) - Das tägliche Mittagessen per „Essen auf Rädern“ ist für viele SeniorInnen der kulinarische Höhepunkt des Tages. Dieses erfreuliche Feedback brachte eine GOURMET Daheim Gäste-Befragung bei den KundInnen des Samariterbundes Wien. „Gerade jetzt in der Corona-Krise schätzen unsere KundInnen die persönliche und verlässliche Essens-Lieferung ganz besonders“, so Mag. Oliver Löhlein, Landesgeschäftsführer des Samariterbund Wiens. Die Sozialorganisation versorgt rund 3.000 WienerInnen mit „Essen auf Rädern“ und täglich werden es mehr. „Die Nachfrage ist groß und wir sind froh, dass wir mit GOURMET Daheim einen verlässlichen Partner haben, der nicht nur gut kocht, sondern auch höchste Hygienestandards und Liefersicherheit garantiert“, so Löhlein.

Positives Feedback für das Küchenteam

Eine Umfrage, die kürzlich stattgefunden hat, beweist, dass es den KundInnen schmeckt. Die „Essen auf Rädern“-BezieherInnen wurden gebeten, ihre Meinung zum Mittagsangebot abzugeben und viele SeniorInnen folgten dem Aufruf. Es waren liebevoll handgeschriebene Erfahrungsberichte dabei, aber auch akkurate, mit der Schreibmaschine getippte Bewertungen. So ist etwa von „ganz vortrefflichen Rindsrouladen“ oder dem „einmaligen Milchrahmstrudel“ die Rede. Das wohl größte Kompliment kommt von einem langjährigen, 79-jährigen Kunden: „Schmeckt wie bei Mutter“, lautete seine Rückmeldung an das GOURMET Team. „Die vielen positiven Rückmeldungen sind eine große Motivation für uns und eine wichtige Bestätigung für unsere Arbeit“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleiterin für Education & Care Catering bei GOURMET.

Spezielles Speiseangebot für ältere Menschen

Damit das Essen nicht nur gut schmeckt, sondern auch gesund und auf die Bedürfnisse von älteren Menschen abgestimmt ist, entwickeln bei GOURMET Daheim erfahrene KöchInnen gemeinsam mit ErnährungsexpertInnen das Speiseangebot. Auch für SeniorInnen mit Unverträglichkeiten und krankheitsbedingten Diätvorgaben steht ein großes Angebot zur Verfügung. Praktische Symbole machen die richtige Auswahl leicht und sorgen für Transparenz. Alle Speisen sind saisonfrisch, gentechnikfrei, ohne Geschmacksverstärker und künstliche Farb- oder Konservierungsstoffe zubereitet.

Österreich im Kochtopf

Gekocht wird täglich frisch mit hochwertigen, saisonalen Zutaten, fast ausschließlich aus Österreich. Frisches Gemüse, Mehl, Milchprodukte, Fleisch, Freilandeier, Nudeln oder Gebäck – insgesamt kommen bereits zwei Drittel aller Lebensmittel bei GOURMET aus Österreich. Auch Rind, Kalb, Schwein und Huhn bezieht GOURMET ausschließlich aus heimischer Landwirtschaft. Langjährige Partnerschaften mit regionalen Lieferanten bilden die Basis für diese nachhaltige Einkaufspolitik.

Weitere Informationen zum Essen auf Rädern - Angebot unter der Telefonnummer:

01-89 145 - 173 oder per Mail an: ear @ samariterbund.net.

Über GOURMET Daheim

GOURMET Daheim ist spezialisiert auf die Verpflegung von SeniorInnen, die zu Hause leben. Ein diätologisch geschultes Team sorgt für Mahlzeiten, die perfekt auf individuelle Ernährungsbedürfnisse von älteren Menschen abgestimmt sind. Bei der Lieferung von Essen auf Rädern arbeitet GOURMET Daheim mit Sozialorganisationen aus ganz Österreich zusammen. GOURMET Daheim ist eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der Website: www.gourmet-daheim.at.

Über das Unternehmen: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit.

GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

