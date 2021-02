„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel mit „Die geheime Hausapotheke von Sisi und Co“ und zweimal „Österreich Damals“

Außerdem: „Aus dem Rahmen: Sex im Museum“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ gibt am 2. Februar 2021 in „Erbe Österreich“ intime Einblicke in die Krankenakten der Habsburger und zwei Ausgaben von „Österreich Damals“ zeigen, wie sich Mode und Sexualität hierzulande über die Jahrhunderte gewandelt haben. Abschließend begibt sich Karl Hohenlohe für „Aus dem Rahmen“ auf einen Streifzug durch das Wien des 20. Jahrhunderts – einer Stadt der „Laster und der Leidenschaften“. Um 9.30 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit einem Nachrichten-Update.

Zum Start des dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends zeigt ORF III „Die geheime Hausapotheke von Sisi und Co“ und gibt „Intime Einsichten in Habsburgs Leiden“ (20.15 Uhr). Einst gehütet wie ein Staatsgeheimnis, gibt Habsburgs Krankenakte heute ungeahnte Einblicke in das Leben der Herrscherfamilie und verrät nicht nur, wer woran litt, sondern auch, was dagegen verschrieben wurde. Viele der damals verbreiteten Krankheiten stellen heute keine Gefahr mehr dar, doch damals war ihre Behandlung ein regelrechtes Abenteuer.

„Österreich Damals“ erzählt anschließend, wie sich „Unsere Kleidung“ (21.05 Uhr) und Mode in Österreich über die Jahrhunderte verändert hat, bevor sich „Unsere Sexualität“ (21.55 Uhr) der körperlichen Liebe in den vergangenen Jahrhunderten widmet.

Passend dazu befasst sich „Aus dem Rahmen“ um 22.45 Uhr mit „Sex im Museum“: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte Wien zu den größten und modernsten Metropolen Europas. Die damit einhergehende Freizügigkeit, Prostitution und mangelnde Verhütung hatten fatale Folgen. Moderator Karl Hohenlohe erkundet, wie sich das Liebesgeschäft und der Umgang damit bis heute verändert hat. Dazu besucht er in Wien auch das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch sowie das Condomi-Museum.

