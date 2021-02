Die „Soko Donau“ in einem neuen Fall zwischen Lust und Laster

Außerdem am 2. Februar in ORF 1: Dacapo-Einsatz für die „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Nach einer kurzen Dienstpause ist die „Soko Donau“ wieder zurück und am Dienstag, dem 2. Februar 2021, in ORF 1 im Einsatz: Ein letztes Mal geht Michael Steinocher in einer neuen Folge der 15. Staffel auf Verbrecherjagd und gerät in „Wien sehen und sterben“ um 20.15 Uhr gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen mitten ins sündige Wien. Um 21.05 Uhr gibt der Mord am Trainer des Rollstuhl-Basketballteams „Rolling Gams“ der „Soko Kitzbühel“ so manches Rätsel auf.

Mehr zu den Folgeninhalten:

„Soko Donau – Wien sehen und sterben“ (Dienstag, 2. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Daniela Golpashin und Alexander Pschill in Episodenrollen; Regie: Holger Gimpel

Als Abschluss der Tour „Das sündige Wien“ besucht Fremdenführerin Lisa Tomaschek (Isabella Knöll) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Heurigen. Wenig später wird sie erstochen. Thorsten Wehrmann (Johannes Franke) ist verdächtig. Er hat bereits einmal an der Tour teilgenommen und anschließend eine heiße Nacht mit Lisa verbracht. Hat er sie aus Wut erstochen, weil sie ihn diesmal abblitzen ließ? An Ort und Stelle werden alle befragt und auf Spuren untersucht. Doch ein Tour-Teilnehmer fehlt. Er ist mit einem Taxi verschwunden und wollte nicht fotografiert werden. Streit hatte Lisa auch mit ihrem ehemaligen Ausbildner und Vorstand der Wiener Fremdenführer Andy Losenstein (Alexander Pschill), der sich an ihrem Konzept störte, das auf kostenlosen Führungen basierte. Als das „Soko Donau“-Team hinter Lisas sündiges Spiel kommt, schließt sich der Kreis der Verdächtigen.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Rolling Gams“ (Dienstag, 2. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie David Miesmer, Sabrina Reiter und Felix Kreutzer in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Bernhard Schober, Trainer des Rollstuhl-Basketballteams „Rolling Gams“, wird tot aus einem See geborgen. Kurioserweise befand sich die Leiche in einem Rollstuhl, Schober selbst aber war gar nicht querschnittsgelähmt. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) konzentrieren sich zuerst auf Schobers Bruder und Geschäftspartner Max (Martin Bergmann), doch kurz darauf tritt der Aktivist Tim Weixler (David Miesmer) in den Fokus. Dessen attraktive Frau Claudia (Sabrina Reiter) arbeitet nämlich als Sekretärin der beiden Brüder. Dann stellt sich heraus, dass der ehemalige Starspieler der „Rolling Gams“, Axel Kronlachner (Julian Looman), wieder zurück ins Team wollte, doch Bernhard sich dagegen gewehrt hat.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at