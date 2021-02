Peter Turigati wird Regional Manager von GrECo Salzburg

Renommierter Finanzexperte steigt bei Österreichs größtem Risiko- und Versicherungsmanager ein

Wien (OTS) - Peter Turigati, MBA ist seit über 30 Jahren in der Versicherungs- und Bankenwirtschaft tätig. Der gebürtige Salzburger übernimmt die Führung des Salzburger Teams als Regional Manager und Mitglied der Geschäftsleitung der GrECo International AG.

Mit dem Einstieg bei GrECo kehrt Turigati zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Nach dem Karrierestart 1989 bei der Generali Salzburg als Key Accounter für KFZ und Sach-/Haftpflicht wechselte er 2001 zum Porsche Konzern als Prokurist der Porsche Versicherung. Zusätzlich war er zwei Jahre Geschäftsführer des Porsche Brokers in Rumänien.

Innerhalb des Konzerns wechselte er 2012 in die Porsche Bank, wo er in unterschiedlichen Führungspositionen tätig war, zuletzt in der Verkaufsleitung Österreich.

Bei GrECo übernimmt Turigati ein professionelles Team, das individuelle Risiko- und Versicherungskonzepte für internationale Klienten aus Industrie, Handel, Gewerbe und dem öffentlichen Sektor erarbeitet. Turigati: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und darauf mein Fachwissen im Bereich Risikomanagement im nationalen und internationalen Geschäft einzubringen. Gemeinsam mit dem Team werde ich die Marktposition in Salzburg kontinuierlich ausbauen.“

„Mit Peter Turigati ist unser leistungsstarkes Büro in Salzburg bestens für die Zukunft gerüstet. Mit ihm setzen wir auf eine engagierte Persönlichkeit, die sich dem weiteren Ausbau unserer Klientenbeziehungen in der Region Salzburg widmen wird“, ist sich Akad. Vkfm. Christoph Repolust, GrECo Vorstand für Sales und Account Management, sicher.

Über GrECo

GrECo ist der führende österreichische Risiko- und Versicherungsmanager für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor, und in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Das unabhängige, familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter, davon rund 350 Mitarbeiter in Österreich.

