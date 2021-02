Bundespräsident Van der Bellen: Video-Meeting mit Präsident Pahor zu Corona und Klimakrise

Präsidenten erfreut über erstmalige Bekanntmachung eines Bundesgesetzes in slowenischer Sprache

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte heute Vormittag ein Videomeeting mit dem slowenischen Präsidenten Borut Pahor. Es war Teil des regelmäßigen Austausches, den die beiden Präsidenten pflegen. Sie tauschten sich über die aktuelle Corona-Pandemie, über internationale Fragen und die Klimakrise aus.

Das letzte Mal getroffen hatten sich die beiden Präsidenten am 9. Oktober des Vorjahres bei den Feierlichkeiten in Klagenfurt anlässlich „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“. Beide Präsidenten teilten die Auffassung, dass der gemeinsame Besuch dieser Feierlichkeiten zu einem besseren Verständnis zwischen der slowenischen Volksgruppe und der Mehrheitsbevölkerung beigetragen hat. Erfreut zeigten sich beide Präsidenten, dass heute erstmals in der Geschichte der 2. Republik ein Bundesgesetz – das "Bundesgesetz über die Gewährung eines Bundeszuschusses und sonstiger Förderungen aus Anlass der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Volksabstimmung in Kärnten" - auch in slowenischer Sprache bekannt gemacht wurde.

Die beiden Präsidenten tauschten sich auch über die aktuelle Covid-Situation in Österreich und Slowenien aus. Der Bundespräsident betonte, er sei überzeugt, dass diese Gesundheitskrise und die mit ihr einhergehende Wirtschaftskrise nur gemeinsam, in europäischer Zusammenarbeit gelöst werden könne. Dasselbe gelte auch für die noch bedrohlichere Klimakrise, die nur mit einer weltweiten, gemeinsamen Anstrengung bewältigt werden könne.

Präsident Pahor lud den Bundespräsidenten zu einem Besuch nach Slowenien ein, sobald es die epidemiologische Situation erlaubt, um weiter den nachbarschaftlichen Austausch zu pflegen als auch über die notwendige Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise zu sprechen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at